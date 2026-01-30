Chaclacayo: delincuentes asaltan a un anciano que trabajaba como cambista y lo dejan gravemente herido

No creen en nadie. Delincuentes asaltaron a mano armada a un anciano que trabajaba como cambista en el jirón Los Naranjos, en el distrito limeño de Chaclacayo.
La víctima ingresó a un establecimiento comercial, pero no contaba con que estaba siendo seguida por los dos criminales que iban a bordo de una motocicleta.
Uno de los delincuentes descendió de la moto, ingresó al local y se cruzó con el cambista, a quien amenazó con su pistola para que entregara la bolsa que contenía el dinero.
Durante el forcejeo, el adulto mayor cayó por las escaleras y resultó gravemente herido, mientras que el criminal subió nuevamente a la motocicleta y emprendió la huida junto a su cómplice.
De momento, se desconoce el monto exacto del dinero robado.
Inician las investigaciones
La Policía Nacional ya inició las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.
Entre tanto, los cambistas que trabajan en esta zona, situada a la altura del Mercado Central de Chaclacayo, señalaron que trabajan con temor ante la frecuencia de estos robos.
Los vecinos también indicaron que los robos son constantes, por lo que exigen a las autoridades redoblar la presencia policial y el patrullaje para prevenir los asaltos.