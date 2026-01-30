Últimas Noticias
Chaclacayo: delincuentes asaltan a un anciano que trabajaba como cambista y lo dejan gravemente herido

Momento de la huida de los delincuentes.
Momento de la huida de los delincuentes. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Durante el forcejeo con uno de los delincuentes, el cambista cayó por las escaleras y resultó gravemente herido.

Policiales
00:00 · 01:33

No creen en nadie. Delincuentes asaltaron a mano armada a un anciano que trabajaba como cambista en el jirón Los Naranjos, en el distrito limeño de Chaclacayo.

La víctima ingresó a un establecimiento comercial, pero no contaba con que estaba siendo seguida por los dos criminales que iban a bordo de una motocicleta.

Uno de los delincuentes descendió de la moto, ingresó al local y se cruzó con el cambista, a quien amenazó con su pistola para que entregara la bolsa que contenía el dinero.

Durante el forcejeo, el adulto mayor cayó por las escaleras y resultó gravemente herido, mientras que el criminal subió nuevamente a la motocicleta y emprendió la huida junto a su cómplice.

De momento, se desconoce el monto exacto del dinero robado.

Inician las investigaciones

La Policía Nacional ya inició las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

Entre tanto, los cambistas que trabajan en esta zona, situada a la altura del Mercado Central de Chaclacayo, señalaron que trabajan con temor ante la frecuencia de estos robos.

Los vecinos también indicaron que los robos son constantes, por lo que exigen a las autoridades redoblar la presencia policial y el patrullaje para prevenir los asaltos.

