Poder Judicial dictó cadena perpetua contra miembros de la organización criminal ‘Los Angelitos de Pachacútec’

Duro golpe a la criminalidad. El Poder Judicial dictó cadena perpetua contra varios miembros de la organización delictiva ‘Los Angelitos de Pachacútec’, que se dedicaba a la extorsión y sicariato en agravio de empresas constructoras en el Callao.

Cinco integrantes de la banda, entre ellos su cabecilla, fueron condenados a pasar el resto de sus vidas en prisión, destacó el Ministerio Público en un comunicado.

Se trata de David Flores, alias ‘Negro Sami’, cabecilla de la organización; así como de Omar Baldeón, Anderzon Páez, Andy Urbina y Guiancarlos Arratea; quienes se encuentran recluidos en distintos establecimientos penitenciarios de Lima, Callao e Ica.

Otros seis integrantes de la red criminal -Víctor Sánchez, Luis Flores, Willy Silva, Daniel Villegas, Carlos Vergaray y Evelyn Hurtado- fueron condenados a 35 años de prisión. “Se logró que se condene con penas efectivas a los 11 imputados por el despacho fiscal”, destacó el Ministerio Público.



¿Cómo operaban ‘Los Angelitos de Pachacútec’?

La investigación del Ministerio Público, a cargo del fiscal provincial Christian Santamaría Zavala, estableció que ‘Los Angelitos de Pachacútec’ operaron entre julio de 2017 y mayo de 2021 en el sector de Pachacútec, en el distrito chalaco de Ventanilla.

Según la tesis fiscal, la organización conformó un falso sindicato de trabajadores “que obtuvo el control de obras de construcción civil mediante el cobro de cupos y amenazas directas a los ingenieros, administradores y responsables de las obras”.

“El representante del Ministerio Público demostró que la organización criminal constituyó e inscribió en la Superintendencia de Registros Públicos (Sunarp) una asociación sindical utilizada como fachada, con la finalidad de otorgar apariencia de legalidad a sus actividades ilícitas”, destacó el Ministerio Público.

Durante el juicio oral, se estableció que la banda mantuvo extorsionada a siete obras públicas, entre ellas, “proyectos de infraestructura educativa, vial, espacios públicos, infraestructuras de telecomunicaciones y servicios de salud, los cuales constituyeron fuentes ilícitas de financiamiento para la continuidad operativa de la organización criminal”.

“Asimismo, se acreditó la responsabilidad penal de la organización en dos hechos de sicariato, vinculados a disputas internas de poder, correspondientes a los asesinatos de David García Vásquez, exintegrante de la organización criminal y exvicepresidente de la asociación que era utilizada como fachada; y de Herman Malta Nina, considerado una amenaza para los intereses ilícitos del grupo criminal”, detalló la institución.

Cabe mencionar que la detención de los integrantes de ‘Los Angelitos de Pachacútec’ se produjo en mayo de 2021, tras un operativo realizado por agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), en coordinación con el Ministerio Público.

