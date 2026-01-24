Detienen a presunto asesino de joven que se resistió al asalto en el Rímac: sería un menor de edad, según la PNP

El general Óscar Arriola cuestionó que el menor intervenido no podrá ser juzgado como adulto. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en las últimas horas al presunto asesino del joven Martín Mamani, de 19 años; quien murió apuñalado tras resistirse a ser asaltado en una calle del distrito limeño del Rímac.

El sospechoso fue intervenido al promediar las 4:00 a.m. de este sábado, 24 de enero, en un hospedaje del distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), donde se le incautó aproximadamente 270 envoltorios de droga y el arma blanca que presuntamente habría utilizado en el crimen, según información policial.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó en conferencia de prensa que el intervenido es un menor de edad, que -sostuvo- no podrá ser procesado como adulto tras el fallo emitido la semana pasada por el Tribunal Constitucional (TC).

“No podemos decir quién es, porque tiene 16 años; y la ley lo protege el día de hoy. Tiene 16 años y le ha quitado la vida a un mayor de edad. Tiene 16 años y solamente lo va a ver el fiscal de familia y un juez de familia. Tiene 16 años y solamente le van a dar un internamiento para una rehabilitación sociocultural por un espacio de tiempo que las leyes hoy día lo permiten”, manifestó el alto mando.

Como se recuerda, la semana pasada el TC declaró inconstitucional la norma que permitía que los adolescentes de 16 y 17 años en el Perú puedan ser juzgados como adultos. Dicha ley, que fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, estaba en vigor desde el año pasado.

En entrevista con RPP, Luz Pacheco, titular del TC, manifestó que los adolescentes, así hayan cometido delitos muy graves, son personas protegidas por tratados internacionales y la Constitución; por lo que deben recibir una condena proporcional a la edad que tienen.



Crimen en el Rímac

Como se recuerda, Martín Mamani, joven estudiante de 19 años, murió acuchillado tras resistirse a ser asaltado, cuando regresaba a su casa, en el distrito del Rímac.

El crimen fue captado por cámaras de seguridad de la zona: en las imágenes, se ve que la víctima fue interceptada por un delincuente que intentó arrancharle sus pertenencias. El joven opuso resistencia y forcejeó con el malviviente, que en represalia lo atacó con un arma punzocortante.

Martín Mamani caminó unos metros y se acercó a una inspectora de tránsito, a quien pidió ayuda; tras lo cual se desplomó. El joven fue llevado de emergencia a un hospital, pero falleció debido a la gravedad de la herida.

A través de RPP, la familia del joven pidió que el caso no quede impune. “Pido justicia para nosotros, para poder al menos estar tranquilos y que esto no le ocurra a los demás”, dijo Jorge Mamani, padre del estudiante.

