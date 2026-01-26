Últimas Noticias
Deudos de menor asesinado en el Rímac por resistirse a robo temen liberación de adolescente que habría causado su muerte

Rímac: deudos de menor asesinado exigen que adolescente que le habría causado la muerte no sea liberado
La madrina de Mamani indicó a RPP que se habrían presentado hasta dos hábeas corpus en favor del presunto asesino. | Fuente: RPP
Freddy Chávarry

por Freddy Chávarry

·

Familiares exigieron que menor de 16 años reciba "la mayor sanción posible" y que cuando cumpla la mayoría de edad sea juzgado como tal, evitando que pueda recobrar su libertad y huya de la justicia.

Lima
00:00 · 03:44

Los familiares de Martín Mamani, joven estudiante que fue asesinado por resistirse a ser asaltado en la avenida La Capilla, en el Rímac, el pasado 20 de enero expresaron su preocupación debido a la posible liberación del menor de 16 años que sería el presunto responsable del crimen.

Según la familia, el menor, detenido cuatro días después del hecho, podría obtener su libertad debido al fallo del Tribunal Constitucional, que la semana pasada declaró inconstitucional la ley que establecía que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos.

La madrina de Mamani indicó a RPP que se habrían presentado hasta dos hábeas corpus en favor del presunto asesino.

"Han tomado su caso los abogados y han interpuesto habeas corpus, imagínense. Eso es lo que nosotros hemos pedido, que no avalen ese hábeas corpus, que no lo dejen en libertad, que siga su proceso estando encerrado", manifestó.

En esa línea, exigieron que se le otorgue "la mayor sanción posible" de acuerdo al marco legal y que cuando cumpla la mayoría de edad sea juzgado como tal, evitando que pueda recobrar su libertad y huya de la justicia.

El sospechoso fue intervenido al promediar las 4:00 a. m. del último sábado en un hospedaje de San Juan de Lurigancho, donde se le incautó aproximadamente 270 envoltorios de droga y el arma blanca que presuntamente habría utilizado en el crimen, según información policial.

Identifican a menor como responsable de otros robos

Cabe precisar que al Rotafono de RPP, ciudadanos habrían identificado a este menor como el presunto autor de robos ocurridos en la misma zona donde ocurrió el asesinato, utilizando la misma modalidad: amenazarlos con un cuchillo.

Incluso, un vecino afirmó que el adolescente lo habría herido con el arma blanca luego de sufrir el robo de sus pertenencias. Por ello, las autoridades policiales indicaron a RPP que acudan a la sede de la Depincri para efectuar la denuncia y que esto permira fortalecer la investigación en contra del menor.

Ley 32490 creará grupo de elite para combatir extorsiones y sicariato a transportistas

El Gobierno ha fijado este sábado 17 de enero como fecha límite para publicar el reglamento de la Ley 32490. Aunque la norma fue promulgada en noviembre, la falta de una reglamentación ha impedido, hasta ahora, ejecutar las medidas previstas en la ley contra la extorsión y el sicariato, delitos que golpean severamente al gremio del transporte de pasajeros. ¿Cuáles son los alcances de esta ley contra le extorsión y el sicariato?
