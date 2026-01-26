Deudos de menor asesinado en el Rímac por resistirse a robo temen liberación de adolescente que habría causado su muerte

Los familiares de Martín Mamani, joven estudiante que fue asesinado por resistirse a ser asaltado en la avenida La Capilla, en el Rímac, el pasado 20 de enero expresaron su preocupación debido a la posible liberación del menor de 16 años que sería el presunto responsable del crimen.

Según la familia, el menor, detenido cuatro días después del hecho, podría obtener su libertad debido al fallo del Tribunal Constitucional, que la semana pasada declaró inconstitucional la ley que establecía que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos.

La madrina de Mamani indicó a RPP que se habrían presentado hasta dos hábeas corpus en favor del presunto asesino.

"Han tomado su caso los abogados y han interpuesto habeas corpus, imagínense. Eso es lo que nosotros hemos pedido, que no avalen ese hábeas corpus, que no lo dejen en libertad, que siga su proceso estando encerrado", manifestó.

En esa línea, exigieron que se le otorgue "la mayor sanción posible" de acuerdo al marco legal y que cuando cumpla la mayoría de edad sea juzgado como tal, evitando que pueda recobrar su libertad y huya de la justicia.

El sospechoso fue intervenido al promediar las 4:00 a. m. del último sábado en un hospedaje de San Juan de Lurigancho, donde se le incautó aproximadamente 270 envoltorios de droga y el arma blanca que presuntamente habría utilizado en el crimen, según información policial.

Identifican a menor como responsable de otros robos

Cabe precisar que al Rotafono de RPP, ciudadanos habrían identificado a este menor como el presunto autor de robos ocurridos en la misma zona donde ocurrió el asesinato, utilizando la misma modalidad: amenazarlos con un cuchillo.

Incluso, un vecino afirmó que el adolescente lo habría herido con el arma blanca luego de sufrir el robo de sus pertenencias. Por ello, las autoridades policiales indicaron a RPP que acudan a la sede de la Depincri para efectuar la denuncia y que esto permira fortalecer la investigación en contra del menor.