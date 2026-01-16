SJL: asesinan a balazos a un hombre en la avenida Los Postes

En lo que va del 2026 se han registrado 74 homicidios a nivel nacional | Fuente: RPP / Alex Juárez

Un hombre fue asesinado a balazos en plena vía pública, a la altura de la cuadra cinco de la avenida Los Postes, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

Según narraron los testigos a RPP, la víctima habría sido trasladada con vida hasta ese punto por sujetos desconocidos, quienes lo ultimaron en el lugar, para posteriormente huir.

"Me parece que lo han traído y ahí le han dado el balazo. No es vecino (...) Nunca se vio casos de este tipo, primera vez", declaró una de las vecinas, quien aseguró que los residentes no reconocen al fallecido como alguien del barrio.

Cifras alarmantes

La escena del crimen fue acordonada inmediatamente por efectivos de la Policía Nacional para preservar las pruebas. Peritos de criminalística y el fiscal de turno llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cadáver -aún no identificado- a la Morgue Central de Lima.

Este nuevo caso engrosa una estadística alarmante: de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), en lo que va del 2026 se han registrado 74 homicidios a nivel nacional. La región Lima concentra la mayor parte de la violencia, ya que se han reportado 33 de estos crímenes en apenas 16 días.