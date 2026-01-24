Entrega de ‘El Monstruo’ a las autoridades peruanas se concretará en Paraguay el 28 de enero, aseguró Óscar Arriola

Óscar Arriola señaló que ‘El Monstruo’ será puesto a disposición de la justicia una vez que se encuentre en suelo peruano. | Fuente: PNP / Presidencia

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó que este domingo, 25 de enero, partirá hacia Paraguay una comitiva conformada por autoridades peruanas, con el fin de concretar la extradición de Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’.

Según precisó el alto mando, la entrega oficial del detenido se realizará este miércoles, 28 de enero, en la ciudad de Asunción. En esa línea, refirió que las autoridades de dicho país lo pondrán a disposición de la delegación peruana para su inmediato traslado al Perú.

“El día miércoles 28 a las ocho de la mañana, en Asunción, Paraguay, las autoridades paraguayas estarán entregando a este detenido Erick Luis Moreno Hernández para que pague todas las muertes, los secuestros, las extorsiones [y] las explosiones”, señaló Moreno Hernández.

En esa misma línea, el comandante general de la PNP señaló que ‘El Monstruo’ será puesto a disposición de la justicia una vez que se encuentre en suelo peruano. Asimismo, no descartó que, por la gravedad de los delitos que se le atribuyen, sea condenado a cadena perpetua por el Poder Judicial.

“Va a estar al frente de los tribunales para que reciba la condena, que es muy sencilla de predecir, que va a ser de cadena perpetua”, sostuvo.

La delegación peruana estará conformada por personal de Interpol, la Dirincri, unidades de Inteligencia, fiscales del Ministerio Público y -al menos- un médico legista.

La captura de ‘El Monstruo’ en Paraguay

Erick Moreno Hernández, conocido en el mundo del hampa como ‘El Monstruo’, fue capturado el pasado 24 de septiembre, en la ciudad de San Lorenzo (Paraguay), después haber estado más de tres años prófugo de la justicia peruana.

El entonces ministro del Interior, Carlos Malaver, señaló que la captura del delincuente a manos de la policía paraguaya se concretó gracias al trabajo de inteligencia de la Policía Nacional del Perú, que siguió la “ruta del dinero”.

"Con esta nueva normatividad del congelamiento de cuentas y el seguimiento de la ruta del dinero, es como hemos podido ubicar a este sujeto. Todos estos personajes necesitan de dinero para poder movilizarse, agenciarse de armas y sobre todo de comprar conciencias. Y contándosele es que se ha logrado poder debilitarlo", indicó a RPP.

Moreno Hernández es requerido por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, bajo la acusación de presuntos delitos de secuestro y organización criminal. Se estima que la pena por estos delitos podría oscilar entre 20 y 30 años de prisión.