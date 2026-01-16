Últimas Noticias
‘Los Raqueteros del Óvalo’: capturan a presunto cabecilla de banda delictiva que operaba en el Callao

La Policía halló en la vivienda paquetes de marihuana y una motocicleta con la placa adulterada.
La Policía halló en la vivienda paquetes de marihuana y una motocicleta con la placa adulterada. | Fuente: RPP
Se trata de Lucas Preciado Azcurra, quien fue capturado tras un trabajo de inteligencia policial.

Los agentes del Grupo Terna de  la Policía Nacional detuvieron a Lucas Enrique Preciado Azcurra (28), un joven acusado de ser el cabecilla de ‘Los Raqueteros del Óvalo’, una banda criminal dedicada al robo de automóviles y motocicletas en la provincia constitucional del Callao.

El operativo se realizó en una vivienda, ubicada en la Asociación Villa San Beatriz, donde se hallaron una motocicleta con placa adulterada, dos armas de fuego con municiones y herramientas metálicas que, según las investigaciones, eran utilizadas para forzar las cerraduras de los vehículos.

Durante la intervención, las fuerzas del orden también incautaron al menos dos paquetes de marihuana, con un peso aproximado de 3 kilogramos.

“Esta es una persona de la cual inteligencia manejaba información que es un potente raquetero en la prisión que se injerta con otros delincuentes para atentar contra los ciudadanos y robarle sus vehículos y sus motocicletas. Esta esta banda criminal ha sido debidamente desarticulada”, comentó la Policía. 

Detenido tiene antecedentes policiales

De acuerdo con información policial, Preciado Azcurra -conocido en el mundo del hampa como alias ‘Lucas’- registra antecedentes policiales por violencia familiar y agresión física.

Tras el operativo, el intervenido fue puesto a disposición de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) del Callao, con el objetivo de continuar con las investigaciones y determinar si está vinculado a otros hechos delictivos cometidos en el Primer Puerto.

Ley 32490 creará grupo de elite para combatir extorsiones y sicariato a transportistas

El Gobierno ha fijado este sábado 17 de enero como fecha límite para publicar el reglamento de la Ley 32490. Aunque la norma fue promulgada en noviembre, la falta de una reglamentación ha impedido, hasta ahora, ejecutar las medidas previstas en la ley contra la extorsión y el sicariato, delitos que golpean severamente al gremio del transporte de pasajeros. ¿Cuáles son los alcances de esta ley contra le extorsión y el sicariato?
