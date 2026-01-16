‘Los Raqueteros del Óvalo’: capturan a presunto cabecilla de banda delictiva que operaba en el Callao

Se trata de Lucas Preciado Azcurra, quien fue capturado tras un trabajo de inteligencia policial.

Los agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional detuvieron a Lucas Enrique Preciado Azcurra (28), un joven acusado de ser el cabecilla de ‘Los Raqueteros del Óvalo’, una banda criminal dedicada al robo de automóviles y motocicletas en la provincia constitucional del Callao.

El operativo se realizó en una vivienda, ubicada en la Asociación Villa San Beatriz, donde se hallaron una motocicleta con placa adulterada, dos armas de fuego con municiones y herramientas metálicas que, según las investigaciones, eran utilizadas para forzar las cerraduras de los vehículos.

Durante la intervención, las fuerzas del orden también incautaron al menos dos paquetes de marihuana, con un peso aproximado de 3 kilogramos.

“Esta es una persona de la cual inteligencia manejaba información que es un potente raquetero en la prisión que se injerta con otros delincuentes para atentar contra los ciudadanos y robarle sus vehículos y sus motocicletas. Esta esta banda criminal ha sido debidamente desarticulada”, comentó la Policía.

Detenido tiene antecedentes policiales

De acuerdo con información policial, Preciado Azcurra -conocido en el mundo del hampa como alias ‘Lucas’- registra antecedentes policiales por violencia familiar y agresión física.

Tras el operativo, el intervenido fue puesto a disposición de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) del Callao, con el objetivo de continuar con las investigaciones y determinar si está vinculado a otros hechos delictivos cometidos en el Primer Puerto.