SJL: delincuentes roban vivienda y se llevan laptop con tesis de joven universitario

Fuente: RPP

Meses de trabajo académico le fue arrebatado a un joven estudiante de Ingeniería luego de que un grupo de delincuentes ingresara al cuarto que alquilaba en la avenida 13 de enero, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, para robar sus pertenencias, entre las que se encontraba una laptop que contenía el avance de su tesis.

En las cámaras de seguridad quedó registrado cómo tres personas —dos hombres y una mujer— cruzan la vía pública y se detienen frente al inmueble. Uno de los implicados se acerca a la puerta principal y, posteriormente, ingresan las otras dos personas, quienes se dirigen a la habitación.

Una vez dentro, los delincuentes tuvieron alrededor de 20 minutos para llevarse una serie de objetos valorizados en aproximadamente ocho mil soles.

Habitaciones aledañas también fueron afectadas

La víctima no se encontraba en su vivienda, debido a que había salido a realizar unas compras. Sin embargo, cuando retornó a su hogar encontró la chapa rota y su cuarto totalmente desordenado, ya sin sus pertenencias.

Este hecho no solo afectó al joven universitario, pues los delincuentes también habrían ingresado a otras habitaciones de la vivienda, aprovechando que no había servicio eléctrico.

Tras la sucedió, la víctima procedió a poner la denuncia y llevar lo registrado en las cámaras de seguridad a la comisaría del sector. El estudiante espera poder recuperar su laptop, ya que sin ella no podrá continuar con sus estudios universitarios.