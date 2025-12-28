Sismo de magnitud 6.0 remeció Áncash, La Libertad y otras regiones del país: este es el balance de heridos y daños en infraestructura

El fuerte sismo de magnitud 6.0 registrado la noche de ayer, sábado, remeció más de 10 regiones de nuestro país y aunque, hasta el momento, no ha dejado víctimas mortales que lamentar, diversas entidades estatales han reportado importantes daños en infraestructura.

El movimiento telúrico, según información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), inició a las 9:51 pm. y su epicentro se localizó a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, provincia del Santa, región Áncash, con una profundidad de 52 kilómetros e intensidad de grado V en la escala de Mercalli, en dicho distrito.

No obstante, también se sintió en Lima, Callao, La Libertad, Cajamarca, Tumbes, Ica, Lambayeque, Amazonas, San Martín, Junín, Pasco, Huánuco, Ucayali, San Martín y Piura, según la Asociación Sismológica (ASISMET).

En las horas siguientes, otros dos sismos de magnitud 4.1 y 4.3 tuvieron como foco a Chimbote. Estos se registraron a las 10:51 pm. y a las 12:17am., respectivamente. Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV) de la Marina de Guerra del Perú indicó que la situación no genera tsunami en el litoral peruano.

¿Qué daños han ocasionado estos movimientos telúricos en el norte del país? Este es el panorama actual.

Este es el reporte de heridos y daños en infraestructura

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los centros de salud han atendido a 10 heridos por diversas lesiones: 5 en el Centro de Salud San Jacinto de Áncash, y otros 5 en el de Puente Chao, región La Libertad.

El Minsa reportó también que el Hospital La Caleta de Chimbote "presentó la caída de baldosas en el servicio de emergencia, rajadura de la pared en el servicio de medicina y rajadura del techo del servicio de cirugía".

"Se realiza la evaluación de daños. Establecimiento afectado continúa operativo. El COE Salud, en coordinación con la Diresa Áncash, continúa monitoreando la situación a fin de brindar el apoyo necesario, en caso se necesite", acotó el sector Salud.

Áncash

El Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) señaló que, en Chimbote, resultaron afectados dos alimentadores de media tensión, los cuales se encuentran en proceso de recuperación. En tanto, el COES del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) indicó que la Comisaría Villa María de Nuevo Chimbote reportó desprendimiento de cielo raso.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Áncash reportó la interrupción temporal del suministro de energía eléctrica en el hospital La Caleta, aunque el servicio fue restablecido horas después.

Además, en el distrito de Coishco, se registraron pequeños derrumbes en el túnel del mismo nombre, los cuales fueron atendidos de manera inmediata por personal de la municipalidad distrital. Asimismo, en el distrito de Moro, específicamente en la localidad de Motocache, se reportaron pequeños derrumbes en algunas vías, los cuales fueron retirados al instante, permitiendo la normal transitabilidad.

En cuanto a la ciudad de Huaraz, el COER informó que las condiciones de la laguna Palcacocha se mantienen normales y que el sismo no ha generado avalanchas.

Mientras tanto, en la provincia de Huaylas, se reportaron derrumbes de mínima consideración, sin afectación a la población. Finalmente, en la provincia de Yungay no se registraron deslizamientos ni avalanchas como consecuencia del movimiento sísmico en el nevado Huascarán.



La Libertad

Por su parte, el COER La Libertad reportó que, hasta el momento, se han registrado siete viviendas afectadas y tres personas heridas, además de otros daños materiales en los distritos de La Esperanza, Chao, Virú, Salaverry, Alto Trujillo y Santiago de Chuco de la región La Libertad.

"Las Oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres de los municipios distritales continúan desplegadas en campo realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), a fin de contar con información actualizada que permita orientar adecuadamente la atención las zonas afectadas", indicó la entidad.

"El Gobierno Regional de La Libertad, a través del COER, mantiene el monitoreo permanente de la situación, coordina acciones con las autoridades regionales y locales, y exhorta a los gobiernos locales a mantener activos sus centros de operaciones de emergencia, priorizando la seguridad y tranquilidad de la población", agregó.