Prohíben actividades turísticas de montaña en la Cordillera Blanca en Áncash: ¿a qué se debe esta medida?

Se han prohibido las actividades turísticas de montaña en todos los nevados de la Cordillera Blanca, en la región Áncash, informó el Parque Nacional Huascarán.

Según el comunicado, esta restricción alcanza tanto a prestadores de servicios turísticos como al público en general y estará vigente hasta el 31 de marzo de 2026.

De acuerdo con informes del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem), se ha identificado un acelerado retroceso glaciar, así como la presencia de grietas, cavernas de hielo y lagunas en formación, además de condiciones climáticas cada vez más impredecibles.

Estos factores incrementan significativamente el peligro para quienes realizan actividades de alta montaña en la Cordillera Blanca.

El comunicado también advierte sobre la sobreoferta de la actividad turística de escalada, tanto en nevados autorizados como en zonas no permitidas, situación que afecta la recuperación y conservación de los ecosistemas de alta montaña.

Poblado de Casga es declarado zona crítica por alto riesgo de deslizamientos y huaicos

Tres días atrás, el centro poblado de Casga, ubicado en el distrito de Pampas, provincia de Pallasca, en Áncash, donde habitan 115 personas, fue declarado zona crítica de alto riesgo frente a deslizamientos y derrumbes. Así lo informó el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

El documento técnico señala que Casga se encuentra asentado sobre suelos poco firmes, conformados por fragmentos de roca, gravas y una base arcillosa que retiene el agua, lo que debilita el terreno y facilita la ocurrencia de movimientos de tierra, principalmente durante la temporada de lluvias.

Ingemmet también señaló que el poblado se localiza sobre un deslizamiento rotacional antiguo que se ha reactivado, y en la parte alta de la ladera se han identificado grietas de hasta 40 metros de longitud. Además, advierte la presencia de brotes de agua subterránea así como filtraciones producto del riego agrícola.