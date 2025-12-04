BCR pone en circulación nueva moneda de la Serie Numismática 'Cerámica Precolombina Peruana' dedicada a la cultura Nasca

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) anunció que, desde el 4 de diciembre del 2025, se encuentra en circulación la cuarta moneda de la Serie Numismática ‘Cerámica Precolombina Peruana’, esta vez dedicada a la cultura Nasca.

“Esta cultura ocupó los valles de la costa sur del Perú, en el actual departamento de Ica, su cerámica resalta por la policromía en sus diseños y temas abstractos que resultan objetivamente complejos”, indicó la entidad a través de un comunicado.

Asimismo, señaló que esta colección, compuesta por 11 monedas, busca difundir “el valioso patrimonio cultural de nuestro país” a través de un medio de pago de uso masivo, además de promover el interés por la numismática.

“Esta moneda es de curso legal, por lo que puede ser usada en cualquier transacción económica y circulará de forma simultánea con las actuales”, afirmó el BCR.

Detalles del diseño

En el anverso, la moneda presenta en el centro el Escudo de Armas del Perú, rodeado por la leyenda “Banco Central de Reserva del Perú”, el año de acuñación y un polígono de ocho lados que forma el filete de la moneda.

En el reverso, destaca la imagen de un ceramio (cántaro escultórico) que representa a un ser mítico antropomorfo sosteniendo a dos personajes, una de las más complejas representaciones de una deidad Nasca.

En la parte superior se incluye la frase “Cultura Nasca”, mientras que en la zona inferior figura la denominación en número y el nombre de la unidad monetaria.

También se aprecia a la derecha, un diseño geométrico de líneas verticales y la marca de la Casa Nacional de Moneda, y en el lado izquierdo, la inscripción “Cerámica Precolombina”.