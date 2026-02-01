Crece consumo de cigarros electrónicos en adolescentes en el Perú: ¿a qué se debe este aumento?

La ONG Cedro Perú presentó los resultados de su última encuesta sobre consumo de drogas y sustancias en la población escolar, revelando una preocupante tendencia al alza en el uso de cigarrillos electrónicos, conocidos como vapes.

Eva Chanamé, representante de Cedro, informó que el estudio se realizó en el año 2025 y abarcó una muestra de 3 419 escolares en las ciudades de Pucallpa, Arequipa, Trujillo y el distrito de San Juan de Miraflores, en Lima.

Según los datos presentados, más del 40 % de los escolares encuestados afirmó haber consumido vapes alguna vez en su vida. Sin embargo, el dato que la especialista calificó como más relevante es el consumo actual, referente a los últimos 30 días. En este indicador, más del 20 % de estudiantes entre 12 y 17 años reportaron haber utilizado vapes recientemente.

Durante la entrevista, Chanamé recordó que el cigarro electrónico es un dispositivo diseñado para administrar nicotina, desmintiendo la creencia de que se trata de un producto libre de riesgos.

"Tiene nicotina y además tiene más de 7 000 sustancias", explicó la especialista, detallando que estos productos contienen químicos adicionales para generar sabores y mantener el humo, los cuales pueden causar alteraciones en las células pulmonares al ser aspirados. "Es tan igual o más peligroso que un cigarrillo", agregó.

Según Chanamé, el vape ha logrado entrar con fuerza al mercado gracias a su apariencia, presentando dispositivos con diseños tecnológicos, luces y olores agradables para contrarrestar el rechazo social al olor del cigarro tradicional.

Asimismo, reportó que Perú ocupa el primer lugar mundial en la cuota de mercado de cigarrillos con cápsulas de sabor.

Consumo a partir de los diez años

Advirtió que en otros estudios realizados por Cedro, se ha demostrado que el consumo de tabaco en el Perú puede registrarse a partir de los 10 años, concretándose desde los 14 y 15 años, donde se registra el mayor consumo entre adolescentes.

Respecto a la influencia del entorno, las encuestas de Cedro indican que un porcentaje importante de adolescentes tiene amigos que consumen, y entre un 15 % y 20 % afirma que algún familiar consume estas sustancias.

"En el caso de los adolescentes encuestados, hay un porcentaje muy importante de amigos que ya consumen, pero también de familiares. Entonces, padres y madres que consumen, sobre todo, por ejemplo, en zonas como Pucallpa y Trujillo, hemos encontrado una cantidad importante de más de 20 o 30 % de adolescentes que reportan que sus amigos fuman y entre un 15 o 20 % que reportan que al menos uno de sus familiares consume cigarrillo", mencionó.