Elecciones Regionales y Municipales 2026: Estas son las 150 organizaciones políticas que quedaron habilitadas para postular

El pasado 7 de enero se convocó a Elecciones Regionales y Municipales 2026 que serán realizadas el próximo domingo 4 de octubre a nivel nacional. En estos comicios los peruanos elegirán a sus gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores.

De acuerdo al cronograma electoral, publicado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el miércoles 7 se vencieron cuatro hitos electorales, es decir, fechas clave para la realización de estos comicios.

Entre los hitos figuran el plazo para afiliarse a una organización política y participar como candidato, siempre y cuando el ciudadano no figure con inscripción vigente al 8 de octubre del 2025. También se venció el plazo para que las agrupaciones soliciten la modificación de su normativa interna con miras a sus elecciones primarias y para que entreguen los padrones de sus afiliados al JNE.

Además, venció el plazo para que las organizaciones políticas, partidos y movimientos regionales, se inscriban en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones y así queden habilitadas para participar de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

55 partidos políticos y 95 movimientos regionales habilitados

El 7 de enero el JNE amplió su atención hasta las 23:59 para que las organizaciones políticas puedan realizar los trámites para lograr su inscripción en el ROP, modifiquen su normativa interna y entreguen sus padrones de afiliados.

Según la plataforma virtual del ROP quedaron habilitados 55 partidos políticos de alcance nacional y 95 movimientos regionales para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Partidos Políticos

A nivel nacional, estos son los partidos políticos que fueron inscritos:

Acción Popular Adelante Pueblo Unido (APU) Ahora Nación Alianza Para el Progreso Avanza País Batalla Perú Coalicion Transformadora Tierra Verde Comunidad Politica Inka Perú Fe en el Perú Frente Popular Agrícola FIA del Peru (FREPAP) Fuerza Ciudadana Fuerza Popular Juntos Por el Perú Libertad Popular Nuevo Peru por el Buen Vivir Partido Aprista Peruano Partido Ciudadanos Por el Peru Partido Cívico Obras Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE - Perú Partido del Buen Gobierno Partido Demócrata Unido Peru Partido Demócrata Verde Partido Democrático Federal Partido Democrático Somos Perú Partido Frente de la Esperanza 2021 Partido Morado Partido País para Todos Partido Patriótico del Peru Partido Político ADP Partido Político cooperacion popular Partido Político fuerza moderna Partido Político integridad democratica Partido Político nacional peru libre Partido Político peru accion Partido Político peru primero Partido Político peruanos unidos : ¡somos libres! Partido Político popular voces del pueblo Partido Político prin Partido Político Pueblo Consciente Partido Político Todo con el Pueblo Partido Popular Cristiano - PPC Partido por el Entendimiento, Recuperacion y la Unificación del Perú Partido Sicreo Partido Unidad y Paz Perú Moderno Podemos Perú Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso Progresemos Renovación Popular Resurgimiento Unido Nacional - RUNA Salvemos al Perú Un Camino Diferente Unidad Popular Vision Perú Partido Verdad y Honradez

Movimientos Regionales

También figuran 95 movimientos regionales inscritos ante el ROP. La región con más movimientos regionales inscritos es Puno, con 8 agrupaciones. Le siguen Huancavelica con 7 movimientos; Arequipa y Tacna, con 6 cada una y Junín y La Libertad con 5 movimientos cada una. A continuación, la lista de agrupaciones detalladas por región:

Amazonas:

Movimiento Regional Amazonense Unidos al Campo

Movimiento Regional Victoria Amazonense

Sentimiento Amazonense Regional

Áncash:

Alianza Gobierno Unidad y Acción – Agua

Movimiento Acción Nacionalista Peruano

Movimiento Ama Sua

Movimiento Regional Áncash Renace

Movimiento Regional El Maicito

Socios por Áncash

Apurímac:

Hatariy Apurímac

Movimiento Regional Yaku Apurímac

Progresista de Apurímac

Arequipa:

Arequipa, Tradición y Futuro

Fuerza Arequipeña

Movimiento Regional AQP

Movimiento Regional Arequipa Avancemos

Movimiento Regional Arequipa es Primero

Yo Arequipa

Ayacucho:

Alianza por Nuestro Desarrollo

Movimiento Regional Agua

Movimiento Regional Ayni

Movimiento Regional Trabaja Ayacucho

Movimiento Regional Wari Llaqta

Cajamarca:

Cajamarca Siempre Verde

Movimiento Político Regional Cajamarca Renace

Callao:

Contigo Callao

Movimiento Regional Más Callao

Cusco:

Frente Regional Túpac

Movimiento Regional Inka Pachakuteq

Huancavelica:

El Pueblo Primero

Movimiento de Integración Regional Tarpuy

Movimiento Regional Agua

Movimiento Regional Ayni

Movimiento Regional Integración Huancavelicana

Movimiento Regional Qatary Huancavelica

Unidad Regional Huancavelicana

Huánuco:

Movimiento Independiente Regional Huánuco Primero

Movimiento Independiente Regional Mi Buen Vecino

Movimiento Político Cambiemos por Huánuco

Movimiento Político Unidos por el Desarrollo de Huánuco (UDH)

Ica:

Movimiento Regional Obras por la Modernidad

Uno por Ica

Junín:

Caminemos Juntos por Junín

Junín Renace

Movimiento Regional Bloque Popular Junín

Movimiento Regional Sierra y Selva Contigo Junín

Movimiento Regional Unidos por Junín

La Libertad:

Movimiento Regional Bicentenario – La Libertad

Movimiento Regional Fortaleza Perú

Movimiento Regional Nueva Libertad

Movimiento Regional Trabajo Más Trabajo

Movimiento Regional País

Lambayeque:

Movimiento Regional Construyendo

Lima:

Concertación para el Desarrollo Regional – Lima

Movimiento Regional Unidad Cívica Lima

Patria Joven

Loreto:

Movimiento Esperanza Región Amazónica

Movimiento Independiente Político Voluntad General Amazónica (VOGA)

Movimiento Independiente Reivindiquemos Loreto

Madre de Dios:

Alianza Libertad Madrediosense

Movimiento Independiente Amor por Madre de Dios

Movimiento Regional Fuerza por Madre de Dios

Moquegua:

Kausachun

Vamos Moquegua

Pasco:

Movimiento Regional Pasco Emprendedor

Movimiento Regional Pasco Joven

Pasco Dignidad

Pasco Verde

Piura:

Contigo Región

Movimiento Independiente Fuerza Regional

Organización Política Unidad Regional

Región para Todos

Puno:

Acción Social por la Integración (ASI)

Moral y Desarrollo

Movimiento de Integración y Revolución Andina

Obras Siempre Obras

Oportunidad y Liderazgo con Autonomía

Reforma y Honradez

Somos Pueblo

Viva Puno

San Martín:

Unión Regional

Tacna:

Banderas Tacneñistas

Frente Esperanza por Tacna

Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna

Nueva Esperanza

Siempre Tacna

Unidos por Tacna

Tumbes:

Movimiento de Inclusión Regional

Movimiento Político Regional Dignidad Tumbesina

Movimiento Regional Tumbes Unido

Renovación Tumbesina

Ucayali: