Elecciones Regionales y Municipales 2026: Estas son las 150 organizaciones políticas que quedaron habilitadas para postular

150 organizaciones políticas quedaron inscritas y podrían participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
Paloma Verano

Un total de 55 partidos políticos y 95 movimientos regionales quedaron inscritos y podrán participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se llevarán a cabo el 4 de octubre de este año. Conoce qué organizaciones políticas están habilitadas y por qué región competirían en los próximos comicios en esta nota.

El pasado 7 de enero se convocó a Elecciones Regionales y Municipales 2026 que serán realizadas el próximo domingo 4 de octubre a nivel nacional. En estos comicios los peruanos elegirán a sus gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores. 

De acuerdo al cronograma electoral, publicado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el miércoles 7 se vencieron cuatro hitos electorales, es decir, fechas clave para la realización de estos comicios. 

Entre los hitos figuran el plazo para afiliarse a una organización política y participar como candidato, siempre y cuando el ciudadano no figure con inscripción vigente al 8 de octubre del 2025. También se venció el plazo para que las agrupaciones soliciten la modificación de su normativa interna con miras a sus elecciones primarias y para que entreguen los padrones de sus afiliados al JNE. 

Además, venció el plazo para que las organizaciones políticas, partidos y movimientos regionales, se inscriban en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones y así queden habilitadas para participar de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. 


55 partidos políticos y 95 movimientos regionales habilitados

El 7 de enero el JNE amplió su atención hasta las 23:59 para que las organizaciones políticas puedan realizar los trámites para lograr su inscripción en el ROP, modifiquen su normativa interna y entreguen sus padrones de afiliados. 

Según la plataforma virtual del ROP quedaron habilitados 55 partidos políticos de alcance nacional y 95 movimientos regionales para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Partidos Políticos

A nivel nacional, estos son los partidos políticos que fueron inscritos:

  1. Acción Popular
  2. Adelante Pueblo Unido (APU)
  3. Ahora Nación
  4. Alianza Para el Progreso
  5. Avanza País
  6. Batalla Perú
  7. Coalicion Transformadora Tierra Verde
  8. Comunidad Politica Inka Perú
  9. Fe en el Perú
  10. Frente Popular Agrícola FIA del Peru (FREPAP)
  11. Fuerza Ciudadana
  12. Fuerza Popular
  13. Juntos Por el Perú
  14. Libertad Popular
  15. Nuevo Peru por el Buen Vivir
  16. Partido Aprista Peruano
  17. Partido Ciudadanos Por el Peru
  18. Partido Cívico Obras
  19. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE - Perú
  20. Partido del Buen Gobierno
  21. Partido Demócrata Unido Peru
  22. Partido Demócrata Verde
  23. Partido Democrático Federal
  24. Partido Democrático Somos Perú 
  25. Partido Frente de la Esperanza 2021
  26. Partido Morado
  27. Partido País para Todos
  28. Partido Patriótico del Peru
  29. Partido Político ADP 
  30. Partido Político cooperacion popular
  31. Partido Político fuerza moderna
  32. Partido Político integridad democratica
  33. Partido Político nacional peru libre
  34. Partido Político peru accion
  35. Partido Político peru primero
  36. Partido Político peruanos unidos : ¡somos libres!
  37. Partido Político popular voces del pueblo
  38. Partido Político prin
  39. Partido Político Pueblo Consciente
  40. Partido Político Todo con el Pueblo
  41. Partido Popular Cristiano - PPC 
  42. Partido por el Entendimiento, Recuperacion y la Unificación del Perú 
  43. Partido Sicreo
  44. Partido Unidad y Paz 
  45. Perú Moderno
  46. Podemos Perú
  47. Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso 
  48. Progresemos
  49. Renovación Popular
  50. Resurgimiento Unido Nacional - RUNA 
  51. Salvemos al Perú
  52. Un Camino Diferente
  53. Unidad Popular 
  54. Vision Perú 
  55. Partido Verdad y Honradez

Movimientos Regionales

También figuran 95 movimientos regionales inscritos ante el ROP. La región con más movimientos regionales inscritos es Puno, con 8 agrupaciones. Le siguen Huancavelica con 7 movimientos; Arequipa y Tacna, con 6 cada una y Junín y La Libertad con 5 movimientos cada una. A continuación, la lista de agrupaciones detalladas por región: 

Amazonas:

  • Movimiento Regional Amazonense Unidos al Campo

  • Movimiento Regional Victoria Amazonense

  • Sentimiento Amazonense Regional

Áncash:

  • Alianza Gobierno Unidad y Acción – Agua

  • Movimiento Acción Nacionalista Peruano

  • Movimiento Ama Sua

  • Movimiento Regional Áncash Renace

  • Movimiento Regional El Maicito

  • Socios por Áncash

Apurímac:

  • Hatariy Apurímac

  • Movimiento Regional Yaku Apurímac

  • Progresista de Apurímac

Arequipa:

  • Arequipa, Tradición y Futuro

  • Fuerza Arequipeña

  • Movimiento Regional AQP

  • Movimiento Regional Arequipa Avancemos

  • Movimiento Regional Arequipa es Primero

  • Yo Arequipa

Ayacucho:

  • Alianza por Nuestro Desarrollo

  • Movimiento Regional Agua

  • Movimiento Regional Ayni

  • Movimiento Regional Trabaja Ayacucho

  • Movimiento Regional Wari Llaqta

Cajamarca:

  • Cajamarca Siempre Verde

  • Movimiento Político Regional Cajamarca Renace

Callao:

  • Contigo Callao

  • Movimiento Regional Más Callao

Cusco:

  • Frente Regional Túpac

  • Movimiento Regional Inka Pachakuteq

Huancavelica:

  • El Pueblo Primero

  • Movimiento de Integración Regional Tarpuy

  • Movimiento Regional Agua

  • Movimiento Regional Ayni

  • Movimiento Regional Integración Huancavelicana

  • Movimiento Regional Qatary Huancavelica

  • Unidad Regional Huancavelicana

Huánuco:

  • Movimiento Independiente Regional Huánuco Primero

  • Movimiento Independiente Regional Mi Buen Vecino

  • Movimiento Político Cambiemos por Huánuco

  • Movimiento Político Unidos por el Desarrollo de Huánuco (UDH)

Ica:

  • Movimiento Regional Obras por la Modernidad

  • Uno por Ica

Junín:

  • Caminemos Juntos por Junín

  • Junín Renace

  • Movimiento Regional Bloque Popular Junín

  • Movimiento Regional Sierra y Selva Contigo Junín

  • Movimiento Regional Unidos por Junín

La Libertad:

  • Movimiento Regional Bicentenario – La Libertad

  • Movimiento Regional Fortaleza Perú

  • Movimiento Regional Nueva Libertad

  • Movimiento Regional Trabajo Más Trabajo

  • Movimiento Regional País

Lambayeque:

  • Movimiento Regional Construyendo

Lima:

  • Concertación para el Desarrollo Regional – Lima

  • Movimiento Regional Unidad Cívica Lima

  • Patria Joven

Loreto:

  • Movimiento Esperanza Región Amazónica

  • Movimiento Independiente Político Voluntad General Amazónica (VOGA)

  • Movimiento Independiente Reivindiquemos Loreto

Madre de Dios:

  • Alianza Libertad Madrediosense

  • Movimiento Independiente Amor por Madre de Dios

  • Movimiento Regional Fuerza por Madre de Dios

Moquegua:

  • Kausachun

  • Vamos Moquegua

Pasco:

  • Movimiento Regional Pasco Emprendedor

  • Movimiento Regional Pasco Joven

  • Pasco Dignidad

  • Pasco Verde

Piura:

  • Contigo Región

  • Movimiento Independiente Fuerza Regional

  • Organización Política Unidad Regional

  • Región para Todos

Puno:

  • Acción Social por la Integración (ASI)

  • Moral y Desarrollo

  • Movimiento de Integración y Revolución Andina

  • Obras Siempre Obras

  • Oportunidad y Liderazgo con Autonomía

  • Reforma y Honradez

  • Somos Pueblo

  • Viva Puno

San Martín:

  • Unión Regional

Tacna:

  • Banderas Tacneñistas

  • Frente Esperanza por Tacna

  • Movimiento Independiente Regional Fuerza Tacna

  • Nueva Esperanza

  • Siempre Tacna

  • Unidos por Tacna

Tumbes:

  • Movimiento de Inclusión Regional

  • Movimiento Político Regional Dignidad Tumbesina

  • Movimiento Regional Tumbes Unido

  • Renovación Tumbesina

Ucayali:

  • Movimiento Independiente Regional Cambio Ucayalino

  • Movimiento Verde de Ucayali

  • Todos Somos Ucayali

  • Ucayali Región con Futuro

Elecciones Regionales y Municipales 2026

