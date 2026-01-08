Elecciones Regionales y Municipales 2026: Estas son las 150 organizaciones políticas que quedaron habilitadas para postular

El pasado 7 de enero se convocó a Elecciones Regionales y Municipales 2026 que serán realizadas el próximo domingo 4 de octubre a nivel nacional. En estos comicios los peruanos elegirán a sus gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores.
De acuerdo al cronograma electoral, publicado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el miércoles 7 se vencieron cuatro hitos electorales, es decir, fechas clave para la realización de estos comicios.
Entre los hitos figuran el plazo para afiliarse a una organización política y participar como candidato, siempre y cuando el ciudadano no figure con inscripción vigente al 8 de octubre del 2025. También se venció el plazo para que las agrupaciones soliciten la modificación de su normativa interna con miras a sus elecciones primarias y para que entreguen los padrones de sus afiliados al JNE.
Además, venció el plazo para que las organizaciones políticas, partidos y movimientos regionales, se inscriban en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones y así queden habilitadas para participar de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
55 partidos políticos y 95 movimientos regionales habilitados
El 7 de enero el JNE amplió su atención hasta las 23:59 para que las organizaciones políticas puedan realizar los trámites para lograr su inscripción en el ROP, modifiquen su normativa interna y entreguen sus padrones de afiliados.
Según la plataforma virtual del ROP quedaron habilitados 55 partidos políticos de alcance nacional y 95 movimientos regionales para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
Partidos Políticos
A nivel nacional, estos son los partidos políticos que fueron inscritos:
- Acción Popular
- Adelante Pueblo Unido (APU)
- Ahora Nación
- Alianza Para el Progreso
- Avanza País
- Batalla Perú
- Coalicion Transformadora Tierra Verde
- Comunidad Politica Inka Perú
- Fe en el Perú
- Frente Popular Agrícola FIA del Peru (FREPAP)
- Fuerza Ciudadana
- Fuerza Popular
- Juntos Por el Perú
- Libertad Popular
- Nuevo Peru por el Buen Vivir
- Partido Aprista Peruano
- Partido Ciudadanos Por el Peru
- Partido Cívico Obras
- Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE - Perú
- Partido del Buen Gobierno
- Partido Demócrata Unido Peru
- Partido Demócrata Verde
- Partido Democrático Federal
- Partido Democrático Somos Perú
- Partido Frente de la Esperanza 2021
- Partido Morado
- Partido País para Todos
- Partido Patriótico del Peru
- Partido Político ADP
- Partido Político cooperacion popular
- Partido Político fuerza moderna
- Partido Político integridad democratica
- Partido Político nacional peru libre
- Partido Político peru accion
- Partido Político peru primero
- Partido Político peruanos unidos : ¡somos libres!
- Partido Político popular voces del pueblo
- Partido Político prin
- Partido Político Pueblo Consciente
- Partido Político Todo con el Pueblo
- Partido Popular Cristiano - PPC
- Partido por el Entendimiento, Recuperacion y la Unificación del Perú
- Partido Sicreo
- Partido Unidad y Paz
- Perú Moderno
- Podemos Perú
- Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
- Progresemos
- Renovación Popular
- Resurgimiento Unido Nacional - RUNA
- Salvemos al Perú
- Un Camino Diferente
- Unidad Popular
- Vision Perú
- Partido Verdad y Honradez
Movimientos Regionales
También figuran 95 movimientos regionales inscritos ante el ROP. La región con más movimientos regionales inscritos es Puno, con 8 agrupaciones. Le siguen Huancavelica con 7 movimientos; Arequipa y Tacna, con 6 cada una y Junín y La Libertad con 5 movimientos cada una. A continuación, la lista de agrupaciones detalladas por región:
Amazonas:
Movimiento Regional Amazonense Unidos al Campo
Movimiento Regional Victoria Amazonense
Sentimiento Amazonense Regional
Áncash:
Alianza Gobierno Unidad y Acción – Agua
Movimiento Acción Nacionalista Peruano
Movimiento Ama Sua
Movimiento Regional Áncash Renace
Movimiento Regional El Maicito
Socios por Áncash
Apurímac:
Arequipa:
Arequipa, Tradición y Futuro
Fuerza Arequipeña
Movimiento Regional AQP
Movimiento Regional Arequipa Avancemos
Movimiento Regional Arequipa es Primero
Yo Arequipa
Ayacucho:
Alianza por Nuestro Desarrollo
Movimiento Regional Agua
Movimiento Regional Ayni
Movimiento Regional Trabaja Ayacucho
Movimiento Regional Wari Llaqta
Cajamarca:
Callao:
Cusco:
Huancavelica:
El Pueblo Primero
Movimiento de Integración Regional Tarpuy
Movimiento Regional Agua
Movimiento Regional Ayni
Movimiento Regional Integración Huancavelicana
Movimiento Regional Qatary Huancavelica
Unidad Regional Huancavelicana
Huánuco:
Movimiento Independiente Regional Huánuco Primero
Movimiento Independiente Regional Mi Buen Vecino
Movimiento Político Cambiemos por Huánuco
Movimiento Político Unidos por el Desarrollo de Huánuco (UDH)
Ica:
Junín:
Caminemos Juntos por Junín
Junín Renace
Movimiento Regional Bloque Popular Junín
Movimiento Regional Sierra y Selva Contigo Junín
Movimiento Regional Unidos por Junín
La Libertad:
Movimiento Regional Bicentenario – La Libertad
Movimiento Regional Fortaleza Perú
Movimiento Regional Nueva Libertad
Movimiento Regional Trabajo Más Trabajo
Movimiento Regional País
Lambayeque:
Lima:
Loreto:
Movimiento Esperanza Región Amazónica
Movimiento Independiente Político Voluntad General Amazónica (VOGA)
Movimiento Independiente Reivindiquemos Loreto
Madre de Dios:
Alianza Libertad Madrediosense
Movimiento Independiente Amor por Madre de Dios
Movimiento Regional Fuerza por Madre de Dios
Moquegua:
Pasco:
Piura:
Puno:
Acción Social por la Integración (ASI)
Moral y Desarrollo
Movimiento de Integración y Revolución Andina
Obras Siempre Obras
Oportunidad y Liderazgo con Autonomía
Reforma y Honradez
Somos Pueblo
Viva Puno
San Martín:
Tacna:
Tumbes:
Movimiento de Inclusión Regional
Movimiento Político Regional Dignidad Tumbesina
Movimiento Regional Tumbes Unido
Renovación Tumbesina
Ucayali:
Movimiento Independiente Regional Cambio Ucayalino
Movimiento Verde de Ucayali
Todos Somos Ucayali
Ucayali Región con Futuro