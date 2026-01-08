Elecciones 2026: Mario Vizcarra pide “que lo dejen competir” al presentar apelación ante el JNE

El aspirante presidencial de Perú Primero busca revertir su exclusión de la contienda electoral tras apelar la decisión del JEE Lima Centro 1, que declaró improcedente su candidatura por una condena por peculado registrada en 2005.

El candidato presidencial del partido político Perú Primero, Mario Vizcarra Cornejo, presentó la apelación a la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, que declaró improcedente su candidatura luego de evaluar y declarar fundadas tres tachas en su contra, por registrar una condena que data del 2005 por el delito de peculado.

Acompañado del personero legal del partido, José Alvarado, y del vocero de la agrupación, Alejandro Salas; el candidato presidencial señaló que su defensa cuenta con argumentos sólidos que demostrarían que puede postular a cargo público.

“Venimos a demostrar con hechos irrefutables que tenemos la razón. No vamos a permitir un atropello más. Las elecciones se ganan en la cancha. Que nos dejen competir”, afirmó a su llegada a la sede del colegiado electoral.

Agregó que “en el Perú no existe la inhabilitación perpetua”, en alusión a que la resolución que lo deja temporalmente fuera de carrera tomó como base la Ley 30717 que promueve la idoneidad de los candidatos a cargos públicos representativos, y que establece en su artículo 107 que toda persona condenada por delitos dolosos como colusión, peculado o corrupción de funcionarios, entre otros; aun cuando hubieran sido rehabilitadas, no podrán postular.

Vizcarra Cornejo señaló que existen casos donde el Tribunal Constitucional ha fallado a favor de ciudadanos que, aun registrando condena y encontrándose rehabilitados, recurrieron a esta instancia y pudieron quedar habilitados para continuar haciendo vida política. Para el candidato presidencial, esos antecedentes calzan con su caso; además, sostiene, la Ley 30717 fue promulgada después de la fecha de su condena.

“La ley no es retroactiva, hay sendas sentencias que han sentado precedentes, argumentos suficientes para demostrar que tenemos la razón”, refirió.

Con el cargo de recepción firmado al promediar el mediodía, Mario Vizcarra dijo que esperaría paciente la programación de la audiencia pública del Pleno del JNE.

“Ya basta de argumentos falsos, de tratar de bajarnos, de sacarnos de la carrera electoral. Nosotros estamos firmes y aquí estamos trayendo la documentación clara, precisa y contundente de que tenemos la razón. Confiamos en que el Jurado Nacional de Elecciones se ponga los pantalones y que por fin dé un veredicto favorable a nosotros, porque el pueblo lo pide, el pueblo lo exige: déjennos postular”, enfatizó.

Apelación declarada inadmisible

Por la tarde, a través de la resolución N° 00274-2026-JEE-LIC1/JNE, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, declaró inadmisible el recurso de apelación presentado, debido a que el personero legal de Perú Primero efectuó el pago por este concepto con un monto desactualizado de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). El JEE otorgó un día hábil para que se subsane el pago faltante de 45 nuevos soles y poder continuar con la apelación.

Una vez que este recurso llegue a mesa de partes del Jurado Nacional de Elecciones, será el Pleno de este organismo quien determine la fecha de audiencia pública donde se revisará el pedido de Mario Vizcarra.