El JEE declaró inadmisible la lista de candidatos del APRA para la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Oeste 3 declaró inadmisible la solicitud de inscripción de la lista de candidatos del Partido Aprista Peruano (APRA) para la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana, debido a diversas irregularidades detectadas durante la revisión del expediente electoral.



A través de la Resolución N.º 00024-2026-JEE-LIO3/JNE, emitida el 7 de enero, el órgano electoral otorgó a la organización política un plazo de dos días calendario para subsanar las observaciones señaladas.



De no cumplirse con este requerimiento, el JEE advirtió que se procederá a declarar la improcedencia de los candidatos cuestionados de cara a las Elecciones Generales del 2026.



Entre las principales observaciones identificadas por el colegiado durante la fase de calificación se encuentran inconsistencias en las hojas de vida, falta de documentación sobre sentencias judiciales y errores en las fechas de las declaraciones juradas.



Asimismo, se cuestionó el incumplimiento del orden de los candidatos respecto a los resultados de las elecciones primarias y problemas con las solicitudes de licencia sin goce de haber.



Ante estas faltas, el organismo electoral otorgó al APRA un plazo de dos días calendario para corregir las observaciones bajo apercibimiento de rechazar las candidaturas.



Finalmente, la resolución dispone la notificación formal a la personería legal de la agrupación política y su publicación en los canales institucionales del Jurado Nacional de Elecciones (JEE).

