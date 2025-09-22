Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Ica: un sismo de magnitud 5.3 fue registrado esta tarde en Marcona

El sismo fue registrado 39 kilómetros al sur de Marcona.
El sismo fue registrado 39 kilómetros al sur de Marcona. | Fuente: RPP
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo se localizó a 39 kilómetros al sur de Marcona.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un sismo de magnitud 5.3 fue registrado la tarde de este lunes en el distrito de Marcona, provincia de Nazca, en la región Ica

De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento sísmico se produjo a las 1:47 de la tarde.

La entidad precisó, además, que el temblor se localizó a 39 kilómetros al sur de Marcona y tuvo una profundidad de 21 kilómetros.

Intensidad y prevención

El movimiento tuvo una intensidad de grado III-IV para Marcona dentro de la escala de Mercalli, por lo que pudo ser sentido por la mayoría de personas dentro de edificios y algunas en la calle. 

Ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud, el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda tener lista una mochila de emergencia.

¿Qué hacer frente a un sismo?

Ante estos fenómenos naturales, el Indeci recomienda conservar la calma en todo momento; alejarse de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

De igual forma, en caso no se pueda salir de casa, insta a ubicarse en la zona de seguridad interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muro estructurales.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Sismo Temblor Instituto Geofísico del Perú Ica Marcona Nazca

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA