Jugadores de Alianza Lima podrían enfrentar hasta 16 años de prisión si se comprueba delito de violación sexual, advierte abogado uruguayo

El abogado penalista uruguayo, Jorge Barrera, explicó que será la justicia de su país la competente para investigar la denuncia por presunta violación sexual presentada por una ciudadana argentina de 22 años contra los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, hechos que habrían ocurrido en Montevideo, durante la pretemporada que realizó el club Alianza Lima en dicha ciudad.

En una entrevista con el programa Las cosas como son, de RPP TV, el abogado precisó que, conforme al principio de territorialidad, los delitos cometidos en Uruguay deben ser juzgados bajo la legislación de ese país, independientemente de la nacionalidad de las personas involucradas.

“El artículo 9 del Código Penal Uruguayo es muy claro, en cuanto manifiesta que los delitos que se cometan en territorio uruguayo van a ser castigados con arreglo de la ley uruguaya. Los autores pueden ser nacionales o extranjeros, pero lo que rige es el principio de territorialidad de la ley penal”, manifestó.

En ese sentido, cabe señalar que, si bien la denuncia fue presentada en Argentina por una ciudadana de esa nacionalidad, correspondería a la justicia argentina remitir lo actuado a las autoridades uruguayas.

El penalista recordó que, desde 2017, Uruguay cuenta con un estatuto de la víctima, el cual permite a la persona denunciante participar activamente en el proceso penal, presentar pruebas, contar con representación legal y ser oída en todas las instancias.

“Por eso digo, que desde el punto de vista de la territorialidad, no me cabe la menor duda que es la jurisdicción uruguaya. Y desde el punto de vista procesal, la víctima aquí puede comparecer y tiene un estatuto que le permite, si bien no el mismo rol que el querellante en Argentina, sí participar de todas las instancias procesales”, expresó.

Podrían enfrentar penas de hasta 16 años

Respecto al curso del caso, Jorge Barrera detalló que será la Fiscalía uruguaya la encargada de determinar si existen elementos suficientes para formalizar una investigación penal o, en su defecto, archivar las actuaciones, y que ello dependerá de la evidencia recolectada y del desarrollo de la investigación.

No obstante, subrayó que el eje central de la denuncia será determinar “si hubo consentimiento o no”, así como establecer si se produjo una vulneración a la libertad sexual.

“Acá no se castiga, en nuestro Código, el ejercicio de la libertad sexual cuando uno tiene más de 18 años, sino que si el mismo es, o con violencia, o con intimidación, o con amenazas”, sostuvo.

En cuanto a las penas, el abogado indicó que estas varían según la tipificación del delito, con sanciones que pueden alcanzar los 16 años.

“En definitiva, hay que ver cuál de las tres figuras puede encuadrar esta conducta. Si es por violación, estamos hablando de un guarismo penal de 3 a 16 años; si hablamos de abuso sexual, de 2 a 12 años; y si estamos hablando de un abuso sexual, especialmente agravado, es de un mínimo de 2 y un máximo de 16 años”, concluyó.