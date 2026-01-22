Jugadores de Alianza Lima podrían enfrentar orden de detención preliminar por caso de presunta violación, advierte Eduardo Roy Gates

El abogado penalista Eduardo Roy Gates se pronunció sobre la denuncia por presunta violación sexual que interpuso una ciudadana argentina de 22 años contra los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, hechos que habrían ocurrido en Montevideo, durante la pretemporada que realizó el club Alianza Lima en Uruguay.

Durante una entrevista en el programa Las cosas como son de RPP, el abogado explicó que el caso presentaría “problemas procesales” debido a que el presunto delito se habría cometido en territorio uruguayo, aunque la denuncia fue presentada días después en Argentina.

“Eso no hay que criticarlo porque puede haber estado asustada, puede haber tenido sus motivaciones para no hacerlo en Uruguay, no conocía la ciudad, etc. Entonces, ha denunciado en Argentina. Quien ha iniciado la investigación es un juzgado en Argentina. Es la justicia argentina respecto de tres peruanos que ni siquiera se encuentran en territorio argentino”, señaló.

En ese sentido, el abogado precisó que en esta situación debe aplicarse el principio de territorialidad, es decir, la justicia que tiene que investigar el hecho es la del lugar donde se cometió el delito, por lo que el proceso deberá ser eventualmente remitido a Uruguay, para que sean las autoridades de ese país “las que decidan este caso”.

“La justicia argentina ya abrió la investigación, ya comenzó a hacer el acopio de pruebas porque la joven argentina, que habría sido ultrajada, ha entregado las prendas que tenía puestas ese día, con lo cual la justicia argentina ya ha realizado determinadas actuaciones, de ahí va a tener que librar un exhorto a Uruguay”, manifestó.

“Es un delito supuestamente cometido por tres peruanos contra una ciudadana argentina, pero en Uruguay. Entonces, ahí hay un problema de competencia que puede tomar tiempo”, añadió.

Futbolistas podrían enfrentar detención preliminar

Respecto a la situación legal de los futbolistas mientras se define la competencia judicial, Eduardo Roy Gates sostuvo que podrían enfrentar medidas restrictivas severas si el juez considera que existen suficientes elementos de convicción.

“Ahora los jugadores van a ser sometidos a la justicia ya sea en Argentina o en Uruguay, y esta justicia puede tomar medidas graves porque en los casos de agresión, de violación sexual, pueden ser objeto las personas investigadas de medidas restrictivas de la libertad, por ejemplo, se podría dictar una detención preliminar con la consecuente orden de ubicación y captura internacional”, detalló.

No obstante, el abogado penalista enfatizó que los jugadores mantienen la presunción de inocencia.

“No olvidemos que todos tienen presunción de inocencia. Acá no estamos determinando responsabilidades, todos tienen presunción de inocencia”, agregó.

Finalmente, advirtió que, de comprobarse que la denunciante se encontraba en un estado avanzado de ebriedad, el hecho podría ser considerado aún más grave.

“Puede ser que esta joven haya estado en un estado de ebriedad y el mantener una relación sexual con una persona que se encuentra en un estado de ebriedad avanzado podría incluso significar la comisión de un delito más grave todavía. En Perú se denomina una violación sexual de persona en incapacidad de resistir”, concluyó.