La Libertad: investigan muerte de adolescente de 14 años antes de ser operado en hospital de Santiago de Chuco

Según denunciaron los familiares del menor, se habrían registrado demoras en la atención médica.

El Ministerio Público de La Libertad y la Policía Nacional del Perú iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias en las que un adolescente de 14 años falleció mientras esperaba ser intervenido quirúrgicamente en la sala de operaciones del Hospital II de Santiago de Chuco, ubicado en la sierra de la región, a aproximadamente cuatro horas de la ciudad de Trujillo.

Según denunciaron los familiares del menor, se habrían registrado demoras en la atención médica. Indicaron que el adolescente acudió inicialmente al centro de salud de Angasmarca con fuertes dolores abdominales; sin embargo, recién 18 horas después fue referido al Hospital de Santiago de Chuco, donde debía ser operado de emergencia por un cuadro de peritonitis.

El cuerpo del menor fue trasladado a la División Médico Legal de Trujillo, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa de su fallecimiento.

Mediante un comunicado, la Gerencia Regional de Salud de La Libertad informó que la Red Integrada de Salud de Santiago de Chuco viene recopilando información para esclarecer lo ocurrido y precisó que, de encontrarse responsabilidades, se adoptarán las medidas administrativas correspondientes una vez conocidos los resultados de los exámenes forenses.