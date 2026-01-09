Detienen a alcalde de Chao y otros seis funcionarios por presuntos actos irregulares en obra de colegio en Virú

15 inmuebles fueron allanados de forma simultánea en La Libertad como parte del megaoperativo. | Fuente: RPP

Esta madrugada, fue detenido de forma preliminar el alcalde del distrito de Chao, Juan Carlos Soles, y otros seis funcionarios que son investigados por presuntos actos irregulares en la obra de una institución educativa en la provincia de Virú, en la región La Libertad, según informó la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional.

La investigación fiscal gira en torno a los presuntos delitos de colusión, cohecho pasivo y otros, de parte de los integrantes de una banda denominada por la Policía como ‘Los Perturbadores del Saber’. 15 inmuebles fueron allanados de forma simultánea en La Libertad como parte de este megaoperativo llevado a cabo por disposición del Poder Judicial.

En el informe preliminar, se advirtieron indicios de una presunta concertación ilícita entre servidores del municipio de Chao y representantes del Consorcio Janaca, para la adjudicación y ejecución del saldo de la obra de la Institución Educativa N.° 82210 Karina Violeta Damián Alayo, ubicada en el centro poblado Nuevo Chao, generando un perjuicio económico al Estado de más de cinco millones de soles.

En una de las primeras imágenes de la intervención, se muestra al alcalde de Chao siendo intervenido cuando vestía un bividí fosforescente de color amarillo, con la inscripción de Nuevo Chao a la altura del pecho, haciendo referencia al club deportivo del cual es dirigente.

Al cierre de este informe, la Policía se encontraba desarrollando las diligencias e informará mayores detalles de la intervención en las próximas horas.

Detenidos

Entre los detenidos, según el informe preliminar de la PNP, figuran:

1. Juan Carlos Soles Carbajal (alcalde de Chao)

2. Edwin J. Chávez Rodríguez (subcontratista)

3. Karla Valqui Chávez

4. Riquelme Mantilla García

5. Jhoed Maykol Blas Quispe

6. Carlos Cancino Cervan

7. Cosme Orbegoso Quispe