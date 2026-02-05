Oficializan la creación del Sunir: ¿cómo será la transición a la entidad que reemplazará al INPE?

Una comitiva de transición tendrá 90 días hábiles, prorrogables a 30 días más, para implementar a la nueva Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), cuyo principal objetivo será reducir la corrupción y la infiltración del crimen organizado en el sistema penitenciario.

La era del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) llegó a su fin. El Gobierno de José Jerí fusionó a la entidad con el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) y el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (Pronapres), para dar paso a la nueva Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir).

El Decreto Legislativo 1710 justifica la creación de la Sunir señalando que los diseños actuales del INPE y del Pronacej evidencian “limitaciones estructurales y funcionales” que dificultan la capacidad de respuesta eficiente ante el aumento de la ola criminal.

El objetivo de la nueva entidad es reducir las condiciones que facilitan la corrupción y la infiltración del crimen organizado en los penales.

El gerente general del INPE, Luis Vega Marroquín, en diálogo con RPP, precisó que se creará una Comisión de Transferencia en un plazo máximo de diez días hábiles, y acotó que se tratará de un “cambio gradual” que se requería desde hace más de 20 años.

El proceso de fusión deberá concluir en un plazo de 90 días hábiles y se podrá prorrogar por 30 días más.

“Lo que buscamos, lo que se busca con esto es una correcta administración del sistema penitenciario del país. Una verdadera resocialización y reinserción a la sociedad por parte de los internos de nuestros penales”, indicó.

“… es un sistema muy venido a menos. Es un sistema que requiere y demanda gritos, atención, atención que a través de esta superintendencia se está buscando”, agregó.

¿Quién presidirá el comité de transferencia?

El funcionario detalló que, de acuerdo con la normativa, el ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Walter Martínez, será el encargado de presidir la Comisión de Transferencia y estimó que en los próximos días se conocerá la relación de funcionarios que conformarán el comité.

“Desde la parte administrativa del INPE, venimos en este momento reuniéndonos inclusive con aquellos trabajadores destacados de las instituciones que tendrían que absorberse”, aseveró.

La norma precisa que, hasta que culmine el proceso de transición, las tres entidades continuarán operando.

¿Cuál será el perfil del jefe de Sunir?

La Sunir estará liderada por un jefe de Superintendencia, designado por Resolución Suprema, eliminando la figura del Consejo Nacional Penitenciario a fin de agilizar la toma de decisiones.

Para acceder al cargo, se exigirá una experiencia general de diez años y específica de cinco años en puestos directivos.

Asimismo, la norma faculta al Ministerio de Justicia, de manera excepcional y transitoria, a contratar empresas privadas para la implementación del control de visitas y del ingreso de bienes (escáneres, alimentos, objetos) tanto en penales como en centros juveniles, hasta que se complete la fusión.

Militares y policías en retiro

El decreto también modifica la Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria, y permite que la administración disponga que personal militar o policial en situación de retiro ejerza el cargo de directivo superior como director de Oficina Regional.

Además, se establecen nuevos requisitos para ser director de penal, con una exigencia de diez años de experiencia general y no contar con antecedentes.