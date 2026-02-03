Ministerio de Justicia presentará hoy ante el Consejo de Ministros decreto para disolver el INPE y crear la Sunir

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, confirmó que este martes presentará ante el Consejo de Ministros el proyecto de decreto legislativo que oficializa la disolución del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir).

Según explicó el titular del sector, esta reforma responde a la persistencia de "condiciones criminógenas" dentro de los penales que afectan la seguridad ciudadana. La nueva entidad nacerá de la fusión del Inpe y del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej).

"El proyecto va a ser llevado al Consejo de Ministros el día de hoy. Confiamos en que esta semana tengamos ya aprobado el decreto legislativo (...) A junio, a más tardar del 2026, ya tendríamos en funcionamiento pleno la nueva Superintendencia", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

Cambio estructural

Respecto a si se trataría únicamente de un cambio de denominación, el ministro fue enfático al señalar que se trada de "la desaparición de esta entidad (Inpe) y la creación de una nueva con otra estructura".

Entre los principales cambios administrativos, Martínez destacó la eliminación del Consejo Nacional Penitenciario, el cual será reemplazado por la figura de un Jefe de la Superintendencia.

"Este jefe va a tener la potestad de tomar decisiones de manera más célere y ágil, no en una reunión de consejo donde hay distintas opiniones y lentitud", precisó.

Además, la reforma contempla la descentralización de servicios clave que actualmente solo operan en Lima, como el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), la Oficina de Asuntos Internos y los órganos disciplinarios.

Respecto a la seguridad tecnológica, Martínez admitió que el sistema es vulnerado desde el exterior. | Fuente: RPP

Déficit de personal

El ministro reveló que actualmente existen más de 104 mil internos en los 69 penales del país, custodiados por apenas 6 mil agentes de seguridad. Para la nueva Sunir, se proyecta una carrera pública especializada con ascensos y capacitación, además de depurar a los malos elementos.

Respecto a la seguridad tecnológica, Martínez señaló que se mantendrá el contrato con la empresa PrisonTec para el bloqueo de celulares, pero admitió que el sistema es vulnerado desde el exterior.

"Estamos trabajando con el MTC para la detección y erradicación de antenas ilegales que instalan alrededor de los penales para romper el bloqueo", indicó.

Traslados a Challapalca

Finalmente, consultado sobre las protestas en Tacna y el rechazo de las autoridades locales al traslado de reos de alta peligrosidad al penal de Challapalca, el ministro defendió la medida como parte de una necesaria reclasificación de internos.

"No puede ser posible que internos de alta peligrosidad estén junto con reos primarios (...) Es fundamental para evitar que las cárceles sigan siendo escuelas de la delincuencia", sostuvo, aunque añadió que "todas las decisiones son perfectibles y podemos evaluarlas".