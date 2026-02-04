Gobierno oficializó el Decreto Legislativo que crea la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización

La nueva entidad, adscrita al Ministerio de Justicia, es resultado de la fusión por absorción del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) y el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES).

El Gobierno oficializó hoy la reingeniería total del sistema penitenciario y juvenil. A través del Decreto Legislativo Nº 1710, publicado este miércoles en el Diario Oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo creó la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), organismo que reemplazará al INPE y asumirá la rectoría del nuevo Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social.

La norma, firmada por el presidente José Jerí, el titular de la PCM, Ernesto Álvarez, y el ministro de Justicia, Walter Martínez, establece que la SUNIR será un organismo público ejecutor con autonomía administrativa, funcional y financiera, adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS).

Según los considerandos del decreto, la medida responde a que los diseños actuales del INPE y del PRONACEJ "evidencian limitaciones estructurales y funcionales que dificultan una capacidad de respuesta eficiente frente al incremento sostenido de la criminalidad".

El objetivo es reducir las condiciones que facilitan la corrupción y la infiltración del crimen organizado en los penales.

Fusión y extinción del INPE

El decreto dispone la fusión por absorción del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) y el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES), los cuales pasarán a formar parte de la SUNIR.

Para ejecutar este proceso, se creará una Comisión de Transferencia en un plazo máximo de 10 días hábiles. El proceso de fusión deberá concluir en 90 días hábiles y se podrá prorrogar por 30 días más.

No obstante, la norma precisa que, hasta que culmine dicha absorción, las tres entidades mencionadas continuarán ejerciendo sus funciones y responsabilidades bajo su denominación actual.

Una vez finalizado el plazo, el Decreto Legislativo N° 1328 (que fortalece al INPE) y los decretos de creación de las otras entidades quedarán derogados.

Seguridad privada

La SUNIR estará liderada por un Jefe de Superintendencia, designado por Resolución Suprema, eliminando la figura del Consejo Nacional Penitenciario a fin de agilizar la toma de decisiones.

Para acceder al cargo, se exigirá una experiencia general de 10 años y específica de 5 años en puestos directivos.

Asimismo, la norma faculta al Ministerio de Justicia, de manera excepcional y transitoria, a contratar empresas privadas para la implementación del control de visitas y del ingreso de bienes (escáneres, alimentos, objetos) tanto en penales como en centros juveniles, hasta que se complete la fusión.

Militares y policías en retiro

El decreto también modifica la Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria, y permite que la administración disponga que personal militar o policial en situación de retiro ejerza el cargo de directivo superior como Director de Oficina Regional.

Además, se establecen nuevos requisitos para ser director de penal, con una exigencia de 10 años de experiencia general y no contar con antecedentes.