Proceso de extradición de Erick Moreno fue concretado: ‘El Monstruo’ será trasladado a Perú entre el 25 y 28 de enero

A su llegada, deberá responder por los delitos de robo, extorsión, secuestro y organización criminal. | Fuente: PNP
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

El Ministerio Público informó que se culminó con el proceso "tras efectuar los requerimientos judiciales y coordinaciones internacionales con las autoridades de Paraguay".

El Ministerio Público confirmó que se logró concretar el proceso de extradición de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', quien será trasladado a territorio nacional entre el 25 y el 28 de enero.

A través de sus canales oficiales, la Fiscalía detalló que el retorno de Moreno se da tras efectuar los requerimientos judiciales y las coordinaciones internacionales con las autoridades de Paraguay, país donde fue capturado hace cuatro meses.

A su llegada, deberá responder por los delitos de robo, extorsión, secuestro y organización criminal.

Operativo de alto riesgo

El director de Investigación Criminal de la PNP, el general Víctor Revoredo, informó desde la sede de la Dirincri en la avenida España que la Policía ya inició las diligencias para el traslado de quien calificó como un "irrecuperable".

"Ya en los próximos días se va a ejecutar este traslado. Para el traslado de cualquier personal, para el desplazamiento de las fuerzas, son de carácter reservado. (...) Los equipos ya están preparados: el coronel Cruz Chamba, nuestro coronel Moreno Panta y nuestro coronel Montúfar. Ellos son los que van a viajar a interactuar con los policías de Paraguay", aseveró Revoredo.

El alto mando policial destacó que el operativo cuenta con el liderazgo del Comandante General de la Policía y se realizará bajo estrictas medidas de seguridad debido a la peligrosidad del cabecilla de Los Injertos del Cono Norte.

Captura de feminicida en Ecuador

En otro momento, el general Revoredo brindó detalles sobre la reciente captura en Ecuador del presunto asesino de la mujer que fue hallada muerta dentro de un colchón en el distrito de San Martín de Porres.

Según explicó, la detención se produjo gracias a un operativo de la policía ecuatoriana, que allanó un inmueble buscando al sicario que había asesinado a un agente de ese país. Al ser intervenido, el sujeto terminó confesando el crimen cometido en Lima.

"Ha terminado narrando con un lujo de detalles que le infirió las lesiones porque la persona (la víctima) le dijo que le iba a delatar sobre el sometimiento de más de 20 personas que tenía acá en el Perú", reveló Revoredo.

El Monstruo Erick Moreno Paraguay Perú

