Elecciones 2026: ¿Qué es y qué funciones tendrá el Tribunal de Honor del Pacto Ético del JNE?

Con miras a las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) designó a los miembros titualres del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, instancia ciudadana que tendrá a su cargo la evaluación y resolución de controversias relacionadas con el cumplimiento del pacto firmado por 29 partidos políticos.

A través de la Resolución N° 0115-2026-JNE, se informó que este Tribunal lo conformarán la académica y científica indígena Claudia Carol Zavaleta Cortijo, la abogada Mariela Inés Noles Cotito y el jurista Óscar Fritz Alexander Salazar Gamboa.

Las agrupaciones políticas que suscribieron el Pacto Ético Electoral respaldaron el 11 de diciembre las propuestas de integrantes del Tribunal de Honor formuladas por el Jurado Nacional de Elecciones.

"En el decálogo del Pacto Ético Electoral para las Elecciones Generales 2026 se precisa que las organizaciones políticas suscribientes se comprometen a recurrir al Tribunal de Honor, así como a respetar y acatar sus decisiones, reconociéndolo como el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el citado pacto", se lee en la resolución suscrita por el Pleno del JNE.

¿Qué es el Tribunal de Honor?

Se trata de una instancia ciudadana ad honorem, cuyo origen se remonta al año 2005, cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) impulsó su conformación junto con la suscripción del Pacto Ético Electoral como una buena práctica electoral.

Según el organismo electoral, este mecanismo tiene como finalidad establecer principios y compromisos básicos que orienten un comportamiento ético de los actores políticos durante las campañas electorales, promoviendo el debate de propuestas y planes de gobierno, con el objetivo de garantizar un voto informado por parte de la ciudadanía.