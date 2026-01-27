Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Elecciones 2026: ¿Qué es y qué funciones tendrá el Tribunal de Honor del Pacto Ético del JNE?

Elecciones 2026: ¿Qué es y qué funciones tendrá el Tribunal de Honor del Pacto Ético?
Elecciones 2026: ¿Qué es y qué funciones tendrá el Tribunal de Honor del Pacto Ético? | Fuente: RPP
Karina Valencia Pantoja

por Karina Valencia Pantoja

·

Este martes 27 de enero se realizó la ceremonia de instalación del Tribunal del Honor del Pacto Ético Electoral con motivo de las Elecciones Generales 2026. ¿Cuál será el rol de este colegiado ciudadano y qué impacto tendrán sus decisiones durante la campaña?

Con miras a las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) designó a los miembros titualres del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, instancia ciudadana que tendrá a su cargo la evaluación y resolución de controversias relacionadas con el cumplimiento del pacto firmado por 29 partidos políticos.

A través de la Resolución N° 0115-2026-JNE, se informó que este Tribunal lo conformarán la académica y científica indígena Claudia Carol Zavaleta Cortijo, la abogada Mariela Inés Noles Cotito y el jurista Óscar Fritz Alexander Salazar Gamboa.

Las agrupaciones políticas que suscribieron el Pacto Ético Electoral respaldaron el 11 de diciembre las propuestas de integrantes del Tribunal de Honor formuladas por el Jurado Nacional de Elecciones.

"En el decálogo del Pacto Ético Electoral para las Elecciones Generales 2026 se precisa que las organizaciones políticas suscribientes se comprometen a recurrir al Tribunal de Honor, así como a respetar y acatar sus decisiones, reconociéndolo como el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el citado pacto", se lee en la resolución suscrita por el Pleno del JNE.

¿Qué es el Tribunal de Honor?

Se trata de una instancia ciudadana ad honorem, cuyo origen se remonta al año 2005, cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) impulsó su conformación junto con la suscripción del Pacto Ético Electoral como una buena práctica electoral.

Según el organismo electoral, este mecanismo tiene como finalidad establecer principios y compromisos básicos que orienten un comportamiento ético de los actores políticos durante las campañas electorales, promoviendo el debate de propuestas y planes de gobierno, con el objetivo de garantizar un voto informado por parte de la ciudadanía.

Integrantes del Tribunal de Honor y miembros del pleno del JNE.
Integrantes del Tribunal de Honor y miembros del pleno del JNE. | Fuente: JNE

¿Cuáles son las funciones del Tribunal de Honor?

El Tribunal de Honor, órgano autónomo en el ejercicio de sus funciones, tiene entre sus principales atribuciones conocer denuncias vinculadas al cumplimiento del Pacto Ético Electoral, emitir pronunciamientos y exhortaciones públicas frente a conductas que contravengan los compromisos asumidos, así como trasladar los casos al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cuando corresponda, para las acciones que se consideren pertinentes.

Durante la ceremonia de instalación del Tribunal de Honor, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, destacó el rol que tendrá esta instancia ciudadana para promover una campaña basada en propuestas y respeto, orientada a garantizar un voto informado de los peruanos.

"El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral que hoy se instala es un faro ético, un espacio de referencia moral que acompaña a la ciudadanía, a las organizaciones políticas y a los candidatos, recordándonos que el fin de la política democrática no justifica cualquier medio. Su rol es advertir, orientar y contribuir a que el debate electoral y las campañas de difusión se mantengan dentro de los márgenes del respeto, la verdad y la convivencia democrática", indicó.


Te recomendamos

Y añadió: "Quiero agradecerles a miembros del tribunal por su disponibilidad, su apertura, por su tiempo, su compromiso. Esta gran tarea es de preservar la legitimidad del proceso electoral y prevenir prácticas que deterioran la confianza, así como, reforzar la idea de que el adversario político no es un enemigo, sino un competidor que se respeta y que tiene valores éticos. En tiempos de desinformación acelerada y narrativas agresivas, su labor es más que necesaria".

Burneo Bermejo indicó que la ciudadanía espera campañas basadas en propuestas y contraste de ideas, y confió en que durante el proceso electoral la información verificable prevalezca sobre el ruido y el voto informado sea la verdadera victoria ciudadana.

"Cuidar la legitimidad de las elecciones es cuidar la democracia misma, y hacerlo hoy exige usar voluntades, principios y convicción. Ese es el sentido profundo del Tribunal de Honor, ese es el espíritu del Pacto Ético Electoral y ese debe ser el horizonte que compartamos de cara a las Elecciones Generales 2026", resaltó.

El poder en tus manos

EP234 | INFORMES | Elecciones 2026: Todo lo que debes saber sobre los miembros de mesa

Atención porque este 29 de enero, la ONPE realizará el sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conoce todos los detalles sobre este proceso en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
elecciones El Poder en tus Manos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA