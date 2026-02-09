Últimas Noticias
Sagasti dice que acuerdo entre Perú y Francia por Nueva Carretera Central estableció una cláusula anticorrupción "muy clara y fuerte"

En diálogo con RPP, Sagasti explicó que el proyecto ganó importancia desde el gobierno de Martín Vizcarra como parte de la reactivación económica, para lo cual "eran necesarias algunas grandes obras de infraestructura". | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El expresidente de la República señaló que el acuerdo suscrito durante su gestión para el desarrollo de este proyecto tomó en cuenta "todas las posibles contingencias con respecto a posibles actos de corrupción".

Actualidad
00:00 · 22:47

El expresidente de la República, Francisco Sagasti, se refirió a la situación del proyecto de la Nueva Carretera Central tras la resolución del contrato entre Provías Nacional y la empresa francesa EGIS para la prestación del servicio de asistencia técnica, efectuado a través de PMO Vías.

En diálogo con RPP, Sagasti explicó que el proyecto ganó importancia desde el gobierno de Martín Vizcarra como parte de la reactivación económica, para lo cual "eran necesarias algunas grandes obras de infraestructura".

El exmandatario indicó que su gestión decidió darle prioridad "siguiendo los lineamientos que había planteado el gobierno anterior", con lo cual en febrero de 2021 se realizó una convocatoria para realizar un contrato de gobierno a gobierno (G2G), en el que se presentaron países como España, Corea, Japón y Francia, con quien finalmente se suscribió el acuerdo.

"El gobierno francés luego designa una empresa. A la hora de hacer un contrato gobierno a gobierno, el gobierno peruano no designa la empresa. Esa es una función que realiza el gobierno con el cual se contrata", precisó.

En ese sentido, en el primer acuerdo firmado entre ambas partes, Sagasti señaló que se contó con un perfil inicial del proyecto, elaborado por el Gobierno Regional de Junín, con una cifra y diseño preliminares, pues la labor de la empresa designada por el Gobierno francés sería realizar el estudio definitivo.

Según explicó el exjefe de Estado, este perfil original contemplaba pendientes superiores al 12 %, lo que hacía inviable el tránsito seguro de camiones de carga pesada. Asimismo, indicó que el nuevo trazo también requería la construcción de más túneles y un mayor número de expropiaciones que no habían sido consideradas inicialmente, factores que elevan el presupuesto final.

Sanciones a EGIS

Respecto a las sanciones del BID y el Banco Mundial a EGIS, así como los hallazgos de corrupción y malas prácticas a nivel internacional que derivaron en la resolución del contrato desde Provías Nacional, Sagasti remarcó que en el contrato G2G entre Perú y Francia se estableció una "cláusula anticorrupción muy clara y fuerte", la cual "toma en cuenta, de acuerdo con el gobierno francés, todas las posibles contingencias con respecto a posibles actos de corrupción".

"El acto final, el que se ha aducido, es uno que ocurrió en una sanción que tuvo esta empresa en Panamá en 2024, dos años después de haber firmado el convenio. Esa fue la razón por la cual, según la prensa y según la información del Banco Mundial, tanto el BID como el Banco Mundial sancionaron esta empresa hasta 2027. Pero, para evitar todo eso, la cláusula anticorrupción y el acuerdo que se hizo con el gobierno francés fueron muy claros", mencionó.

Según Sagasti, cualquier empresa que hubiera designada por el Gobierno francés "tenía que atenerse a las cláusulas firmadas en el convenio", las cuales "tenían y tienen una cláusula anticorrupción muy clara y fuerte", refirió.

Sagasti lamentó que, a cinco años de la firma del acuerdo G2G, el proyecto siga presentando retrasos significativos. Desde su perspectiva, el Gobierno actual y las autoridades correspondientes "no han tenido una idea clara de cómo proceden las cosas".

"Ya ven la cantidad de obras paralizadas que tenemos precisamente por no hacer las cosas bien. "Han satanizado a las consultorías, han satanizado los estudios y el resultado es cientos o miles de obras paralizadas", comentó.

