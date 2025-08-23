Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un sismo de magnitud 3.7 remeció la región Amazonas esta madrugada, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo -sentido a las 3:24 a.m.- se ubicó a 34 kilómetros al noroeste de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui; a una profundidad de 16 kilómetros.

Según el IGP, el remezón fue sentido con una intensidad de grado II en la escala de Mercalli en la localidad de Santa María de Nieva.

Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por este fenómeno.



REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0556

Fecha y Hora Local: 23/08/2025 03:24:24

Magnitud: 3.7

Profundidad: 16km

Latitud: -4.32

Longitud: -78.03

Intensidad: II Sta. Maria De Nieva

Referencia: 34 km al NO de Sta. Maria De Nieva, Condorcanqui - Amazonas — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 23, 2025

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como los del pasado 15 de junio pueden repetirse, hasta con una mayor magnitud.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.