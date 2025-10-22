Dos sismos de regular magnitud remecieron Arequipa en menos de una hora

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dos sismos de regular magnitud remecieron la región Arequipa en menos de una hora, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El primer sismo, de magnitud 3.5, se registró a las 12:26 p.m. de este miércoles y tuvo su epicentro a 14 kilómetros al sur de la localidad de Pinchollo, en la provincia de Caylloma.

Luego, a la 1:00 p.m., la región sureña fue remecida por un temblor de magnitud 4.0. Esta vez, el foco estuvo localizado a 9 kilómetros al noroeste de Camaná, en la provincia del mismo nombre.

Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por estos eventos.

Cabe mencionar que más temprano, en horas de la madrugada, un sismo de magnitud 4.0 remeció la región Áncash, con epicentro a 62 kilómetros al oeste de Chimbote.



¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.