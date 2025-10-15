Felipe VI fue distinguido como Huésped Ilustre de Arequipa y recibió las llaves de la ciudad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El rey de España recibió las llaves de la ciudad de Arequipa

El rey de España, Felipe VI, fue distinguido este miércoles como Huésped Ilustre de Arequipa y recibió las llaves de la ciudad de manos del alcalde Víctor Hugo Rivera.

La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Municipal, poco antes de la inauguración del X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que se celebrará del 14 al 17 de octubre.

El monarca saludó a los miembros del concejo municipal y firmó el libro de oro de visitantes de la ciudad de Arequipa.

Posteriormente, presidió la sesión inaugural del evento que reúne a académicos, escritores, filólogos, filósofos y periodistas.

En esta edición el congreso comprende tres ejes temáticos centrados en destacar el mestizaje, la inteligencia artificial y la figura del fallecido premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.

Durante su discurso, Felipe VI reivindicó la lengua española como una herramienta “para buscar la paz y el consenso”, además de “potenciar la voz de las naciones hispanohablantes” en un panorama global “incierto”.

"En un tiempo en que la diplomacia es tan necesaria, nuestra lengua ha de servir para buscar la paz y procurar el consenso", mencionó.

En referencia al escritor peruano, que nació en ‘Ciudad Blanca’, dijo que "nuestra lengua es para nosotros, los hispanohablantes, lo que fue Arequipa para Vargas Llosa: la casa familiar, un espacio de más de 600 millones de hablantes, fértil en comunicación, en ciencia, en creación literaria, en ideas, en proyectos".

Tras esta sesión, Felipe VI acudió a un almuerzo ofrecido a autoridades en el Monasterio de Santa Catalina de Siena, construido en 1579 y considerado como uno de los más grandes de América Latina.

Además, el rey tiene previsto participar en la sesión plenaria en homenaje a Mario Vargas Llosa, quien falleció este año en Lima.