Rey Felipe VI llegó a Arequipa para participar en el X Congreso Internacional de la Lengua Española

El rey de España, Felipe VI, arribó la tarde del martes a la ciudad de Arequipa acompañado de su esposa, la reina Letizia Ortiz, para participar en el X Congreso Internacional de la Lengua Española, evento que reúne a diversas autoridades y expertos en filología.

El monarca y su comitiva llegó al Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón en dos aeronaves de mediano tamaño con los colores blanco y rojo y distintivos del Reino de España.

A su llegada, el rey Felipe VI fue recibido por una delegación oficial compuesta por altas autoridades civiles y militares, entre ellos el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, y el jefe de la Región Policial, general PNP Olger Benavides, así como representantes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea del Perú.

Asimismo, se desplegó un amplio operativo de seguridad tanto dentro como en los exteriores del terminal aéreo, además de darle el resguardo correspondiente.

Felipe VI, rey de España, llegó a Arequipa para el X Congreso Internacional de la Lengua Española | Fuente: RPP

Primera actividad

Durante su estadía en Arequipa, el rey Felipe VI tiene previsto asistir hoy al relanzamiento de la Casa Museo Mario Vargas Llosa, ubicada en la avenida Parra, en el centro histórico de la ciudad, acto que forma parte de las actividades previas del mencionado evento.

El miércoles, el rey encabezará la ceremonia de inauguración oficial del X Congreso Internacional de la Lengua Española.

El recibimiento estuvo acompañado también por piezas de bienvenida interpretadas por la banda de músicos de las Fuerzas Armadas, mientras el rey y la reina saludaban a los funcionarios y autoridades presentes.