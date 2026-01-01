Últimas Noticias
Servicio ferroviario entre Ollantaytambo y Machupicchu se encuentra totalmente restablecido, informó concesionario

FTSA indicó que los autovagones de las empresas involucradas en el accidente permanecen en el desvío muerto de Pampacahua.
FTSA indicó que los autovagones de las empresas involucradas en el accidente permanecen en el desvío muerto de Pampacahua. | Fuente: Mincetur
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Ferrocarril Transandino S.A. informó que los trenes volvieron a operar con normalidad desde la madrugada del 31 de diciembre, tras una inspección técnica que descartó daños en la vía férrea, luego del accidente registrado el 30 de diciembre en Cusco.

El servicio ferroviario entre Ollantaytambo y Machupicchu fue restablecido en su totalidad desde la madrugada del 31 de diciembre. Así lo informó Ferrocarril Transandino S.A. (FTSA), concesionario de la vía férrea ubicada en Cusco, tras el accidente ocurrido el 30 de diciembre de 2025.

Mediante un comunicado, la empresa precisó que las operaciones se reanudaron a la 1:35 a. m. y que los trenes vienen circulando con normalidad, bajo los estándares de seguridad establecidos.

Asimismo, señaló que luego del siniestro sus equipos técnicos realizaron una inspección exhaustiva en la zona afectada, determinando que “la vía no había sufrido daños”.

FTSA indicó que los autovagones de las empresas involucradas en el accidente permanecen en el desvío muerto de Pampacahua y que su retiro será coordinado por cada operador, en conjunto con las autoridades competentes, una vez que se den las condiciones necesarias.

La concesionaria también informó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizó una supervisión en el lugar del accidente el 31 de diciembre, para lo cual se brindaron todas las facilidades requeridas en el marco de los procesos de verificación correspondientes.

El accidente

La tarde del último martes, 30 de diciembre, dos trenes chocaron frontalmente en el kilómetro 98 de la vía MachupicchuOllantaytambo, en el sector Pampacahua, en la región Cusco. El accidente dejó como saldo un fallecido y más de 104 heridos.  

Al cierre de este informe, las autoridades de salud indicaron que, de los 104 pacientes hospitalizados, 53 ya han sido dados de alta, mientras que 51 permanecen en centros de salud, con lesiones leves y moderadas.

Los trenes que colisionaron frontalmente pertenecían a PeruRail e Inca Rail. El fallecido era un maquinista de esta última empresa ferroviaria.

Tras el choque, varios turistas quedaron varados y solicitaron el apoyo de las autoridades para ser trasladados a la ciudad del Cusco. Finalmente, los visitantes fueron auxiliados en su totalidad, según informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Entrevistas ADN

Titular de la PCM dice que accidente de trenes en Cusco habría ocurrido por "error humano"

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, informó que la colisión de trenes a Machupicchu, en el sector de Pampacahua, y que dejó un fallecido y 107 heridos, se habría originado por un error humano, aunque anotó que el siniestro todavía está en investigación.
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Tags
Cusco Ollantaytambo Machupicchu Accidente Ferrocarril Transandino S.A.

