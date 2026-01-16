Dictan nueve años de cárcel a tres funcionarios del GORE Callao por compra ilegal de mascarillas y alcohol en pandemia COVID-19

El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao logró que el Poder Judicial condene a nueve años de prisión efectiva a tres funcionarios del Gobierno Regional (GORE) del Callao y un empresario, por el delito de colusión agravada en agravio del Estado.

Se trata de Angélica Ríos, exgerente de Desarrollo Social; Raúl Palomino, exjefe de Abastecimiento; y Fernando Huamaní, especialista en contrataciones. Asimismo, Fredy Lozada, representante de la empresa proveedora.

Todos ellos también fueron condenados a 12 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y deberán pagar al Estado, de forma solidaria, una reparación civil de S/ 1 900 000.

Los hechos

Durante el juicio, la fiscal adjunta provincial Patricia Jeanette Polo Román acreditó con pruebas que, en abril de 2020, los tres funcionarios se coludieron con el representante de la empresa proveedora para dirigir ilegalmente la compra de mascarillas, alcohol en gel, guantes y jabón de tocador, aprovechando el estado de emergencia por la pandemia de COVID-19.

La investigación fiscal permitió demostrar que la Gerencia de Desarrollo Social del GORE Callao realizó requerimientos sin sustento técnico y modificó especificaciones para adecuarlas al perfil del proveedor. Incluso se alteró el gramaje del jabón para asegurar que la empresa resultara beneficiada.

Además, el área de Abastecimiento simuló una falsa competencia mediante invitaciones a correos electrónicos falsos de otras empresas. Esta maniobra permitió dar apariencia de legalidad al proceso y facilitó la sobrevaloración de precios en productos críticos como mascarillas y alcohol.