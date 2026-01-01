¿Cuál es la situación de los heridos tras choque de trenes en vía Ollantaytambo-Machu Picchu?

El último martes, 30 de diciembre, se registró en Cusco un choque de dos trenes en el kilómetro 92 en la vía Machu Picchu-Ollantaytambo, que dejó un maquinista fallecido y 104 personas heridas.

Debido al fatal incidente, en las estaciones de trenes quedaron turistas (entre ellos, familias con niños y personas vulnerables), que se encontraban desorientados ante la ausencia de canales de comunicación y planes de contingencia para atender a los usuarios varados.

Situación de heridos

Las autoridades de salud indicaron que, de los 104 pacientes hospitalizados, 53 ya han sido dados de alta, mientras que 51 permanecen en centros de salud, con lesiones leves y moderadas.

Asimismo, detallaron que el 60 % de los heridos es de nacionalidad extranjera, mientras que el resto son ciudadanos nacionales.

RPP pudo conocer que ocho pacientes heridos han sido internados en la clínica Pardo, en la avenida de la Cultura.

Cabe mencionar que el presidente de la República, José Jerí, llegó hasta Cusco para realizar el monitoreo del estado de los heridos tras el accidente, así como reunirse con actores del sector público y privado involucrados en la gestión de Machu Picchu.

Falta de información

Por otro lado, una visitante boliviana, que estuvo en Machu Picchu cuando ocurrió el accidente, indicó que, a pesar de la disponibilidad de medios electrónicos, no se emitieron alertas por correo ni se contó con pantallas informativas en las estaciones, lo que generó desesperación entre los pasajeros que se encontraban en la zona.

"Hubo este problema de su organización, no había la información disponible, tampoco nos enviaron ningún email, nada de información acerca de demora y la gente se empezó a impacientar y hubo mucha confusión acerca de cuándo iban a ser o regularizarse los tiempos y los horarios para la salida", refirió la turista.

"El horario que me tocaba estaba bastante caótico, no había pantallas de información disponible, pero sí estaban muy movilizados los del equipo y el personal del transporte, Sin embargo, la gente estaba desesperada de volver", añadió a RPP.

El accidente ferroviario provocó demoras para los viajeros que intentaban salir de Machupicchu Pueblo y de Ollantaytambo.