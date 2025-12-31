Jerí anuncia reunión con actores del sector público y privado involucrados en la gestión de Machu Picchu, tras accidente ferroviario

El presidente José Jerí anunció que el Poder Ejecutivo convocará a una reunión con todos los actores públicos y privados, para mejorar la capacidad de respuesta del Estado y los servicios en Machu Picchu, tras el choque frontal entre dos trenes que dejó un maquinista fallecido y al menos 70 pasajeros heridos en kilómetro 98 de la vía Machu Picchu-Ollantaytambo.

Desde el Cusco, el jefe de Estado criticó la respuesta de IncaRail y PeruRail, las empresas ferroviarias que protagonizaron el accidente, al señalar que la respuesta pudo “haber sido mucho más eficiente”.

“Ha habido una atención rápida pero no suficiente para ser la cara del Perú ante el mundo no ha sido suficientemente rápida”, declaró a la prensa.

Jerí Oré enfatizó que se deben mejorar los servicios, tanto del lado público como privado, porque la ciudadela inca – catalogada una de las siete maravillas del mundo moderno – es la principal carta turística del Perú.

“Tenemos que analizar y mejorar los servicios en lo que corresponde a la parte privada y a la parte pública, para que, de ahora en adelante cuando sucedan situaciones así, haya una mejor capacidad de respuesta del Estado, porque hemos conversado con los afectados y otros turistas varados”, aseveró.

“Vamos a convocar una reunión entre todos los actores para ver cuáles son los puntos débiles y cuáles son los puntos que debemos mejorar”, agregó.

Finalmente, el mandatario insistió en que Machu Picchu “es la cara de nuestro país al mundo”, por lo que debemos “dar las mejores atenciones”.

Ernesto Álvarez tras choque de trenes en Cusco: "Todo parece indicar que hubo un error humano”

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se pronunció sobre las causas del choque de trenes ocurrido en la vía a Machu Picchu. Según la autoridad, las primeras evaluaciones realizadas junto a los especialistas de transporte apuntan a una posible negligencia en la operación de las unidades.

"Todo parece indicar que ha habido un error humano (...) Lo que ha fallado, al parecer, es el elemento humano en cuanto al manejo. Al parecer uno de los maquinistas, por algún motivo, o no miró o no hizo caso o pensó que no iba a haber alguna consecuencia e ignoró las señales", dijo en La Rotativa del Aire.

Ante esta situación, el jefe del Gabinete indicó que ha conversado con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, y la presidenta del Ositrán, Verónica Zambrano, sobre la necesidad de modernizar los mecanismos de seguridad.