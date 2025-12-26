Cusco: lanzarán convocatoria para construir nuevo Hospital Santo Tomás en Chumbivilcas

El nuevo establecimiento de salud concentrará la atención médica especializada, quirúrgica y no quirúrgica, para los distritos de Capacmarca, Chamaca, Colquemarca, Livitaca, Llusco, Quiñota, Santo Tomás y Velille.

El Gobierno Regional del Cusco lanzará la convocatoria para construir el nuevo Hospital Santo Tomás, en la provincia altoandina de Chumbivilcas, que permitirá a miles de pobladores, principalmente rurales, acceder a atención médica especializada sin tener que recorrer hasta siete horas por carretera hacia la ciudad del Cusco.



El proyecto hospitalario, que requerirá una inversión de S/243 309 108 millones, ampliará la cobertura de atención de 80 000 a 150 000 habitantes de Chumbivilcas.



Según el expediente técnico elaborado por la Subgerencia de Gestión de Estudios y Proyectos del Gobierno Regional del Cusco, el nuevo establecimiento de salud será de categoría II-1 y concentrará la atención médica especializada, quirúrgica y no quirúrgica, para los distritos de Capacmarca, Chamaca, Colquemarca, Livitaca, Llusco, Quiñota, Santo Tomás y Velille, cuyos pobladores hoy deben recorrer largas distancias para acceder a servicios de mediana complejidad.



“El nuevo Hospital Santo Tomás es una deuda histórica con Chumbivilcas. Estamos hablando de una obra esperada por más de 20 años, que hoy se hace realidad con una inversión sin precedentes para garantizar salud digna a miles de familias rurales”, dijo el gobernador regional Werner Salcedo, al invocar a la población a otorgar la licencia social necesaria para ejecutar una infraestructura que beneficiará directamente a toda la provincia.



Reducirá la brecha en salud

En un comunicado, el Gobierno Regional del Cusco señaló que el actual establecimiento de salud, que atiende a una población estimada de 80 000, tiene más de 30 años de antigüedad y presenta un avanzado deterioro, lo que limita severamente su capacidad operativa.



“El nuevo Hospital Santo Tomás de Chumbivilcas marcará un antes y un después en la atención médica del sur andino, al brindar servicios especializados que salvan vidas, como emergencias, cirugías, atención materno-infantil, unidad de vigilancia intensiva, diagnóstico por imágenes y laboratorio”, detalló la entidad regional.



La nueva infraestructura se edificará en el mismo terreno del hospital actual, ubicado en el distrito de Santo Tomás, e incluirá un plan de contingencia para asegurar la continuidad de los servicios durante la ejecución de la obra.



El plazo de ejecución de la obra será de 990 días (33 meses) y será financiada con recursos determinados, bajo la modalidad de ejecución presupuestaria indirecta. El Gobierno Regional del Cusco destacó que esta inversión fortalecerá la red de salud del sur andino y reducirá la brecha de atención especializada en una provincia mayoritariamente rural.

Mientras se ejecuta la construcción del nuevo Hospital Santo Tomás, el Gobierno Regional del Cusco informó que implementará un hospital de contingencia en la capital provincial de Chumbivilcas, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios de salud y evitar que la población quede desatendida durante el periodo de obras.