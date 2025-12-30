"¡El Perú a toda máquina!": Ejecutivo establece frase y logo para toda publicidad institucional en 2026

A través de la Resolución Ministerial N° 366-2025-PCM, publicada este martes en el diario oficial El Peruano, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) estableció una nueva política de comunicación social de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del Poder Ejecutivo. La norma dispone el uso del logo y la frase: "¡El Perú a toda máquina!".

Esta disposición deberá aplicarse en toda publicidad institucional informativa. Asimismo, el eslogan deberá figurar en aquellas comunicaciones mediante las cuales se informe a la población sobre los servicios que se le brinda.

Significado e implementación

La Secretaría de Comunicación Social sustentó la necesidad de implementar esta medida para optimizar la política de comunicación del Poder Ejecutivo. Según el documento oficial, la frase "¡El Perú a toda máquina!" resume el "movimiento constante, decidido y sin pausas frente a la delincuencia". Esta postura se describe en la norma como la característica principal de la actual gestión de gobierno.

La resolución establece que la Secretaría de Comunicación Social de la PCM será la encargada de determinar el desarrollo visual del logo. Además, dicha oficina dictará los lineamientos necesarios para la aplicación de lo dispuesto. La norma lleva la firma del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda.