Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

"¡El Perú a toda máquina!": Ejecutivo establece frase y logo para toda publicidad institucional en 2026

La norma lleva la firma del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda.
La norma lleva la firma del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda. | Fuente: PCM | Fotógrafo: ANTHONY NINO DE GUZMAN
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El Gobierno oficializó el uso obligatorio de este nuevo lema en todas las entidades del Poder Ejecutivo, en referencia a la lucha contra la delincuencia.

A través de la Resolución Ministerial N° 366-2025-PCM, publicada este martes en el diario oficial El Peruano, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) estableció una nueva política de comunicación social de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del Poder Ejecutivo. La norma dispone el uso del logo y la frase: "¡El Perú a toda máquina!".

Esta disposición deberá aplicarse en toda publicidad institucional informativa. Asimismo, el eslogan deberá figurar en aquellas comunicaciones mediante las cuales se informe a la población sobre los servicios que se le brinda.

¡El Perú a toda máquina! by Jair Martín Zevallos Morón

Significado e implementación

La Secretaría de Comunicación Social sustentó la necesidad de implementar esta medida para optimizar la política de comunicación del Poder Ejecutivo. Según el documento oficial, la frase "¡El Perú a toda máquina!" resume el "movimiento constante, decidido y sin pausas frente a la delincuencia". Esta postura se describe en la norma como la característica principal de la actual gestión de gobierno.

La resolución establece que la Secretaría de Comunicación Social de la PCM será la encargada de determinar el desarrollo visual del logo. Además, dicha oficina dictará los lineamientos necesarios para la aplicación de lo dispuesto. La norma lleva la firma del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda.

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP229 | INFORMES | 2025: El año que definió los rostros que disputarán el poder en el 2026

El 2025 termina con un mapa político transformado y el Perú encaminado a unas elecciones complejas con 39 agrupaciones en carrera y el regreso del Senado. Entender quiénes buscan el poder será decisivo para el rumbo del país en 2026. Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Poder Ejecutivo Perú delincuencia José Jerí

RPP TV

En Vivo

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA