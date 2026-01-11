López Chau dice que tuvo detención "estrictamente política" en los 70, por lo que "no generó antecedentes judiciales ni penales"

Alfonso López Chau, candidato presidencial del partido Ahora Nación, se pronunció en torno a los señalamientos en su contra respecto a que no habría declarado ante las autoridades electorales que estuvo recluído en un penal.

El último jueves, el excongresista y exalcalde de la provincia de Andahuaylas, Edgar Villanueva, en diálogo con RPP, sostuvo que el exrector de la UNI habría permanecido en dos cárceles en la década de los 70, durante el régimen de Juan Velasco Alvarado.

"Él tiene que explicar el delito, porque incluso pidió una amnistía, pero es público, Yo no miento. No sé exactamente [cuánto tiempo estuvo preso], son varios meses. Estuvo, creo, en dos cárceles. Eso es materia de saber. Eso es en el año 70. Él no quiere sacar eso porque le cambiaría el discurso”, sostuvo Villanueva.

"Mi detención fue estrictamente política, no penal"

Al respecto, el candidato presidencial respondió, vía la red social X, que estuvo privado de su libertad en la década del 70 por una cuestión "estrictamente política", por lo cual, "meses después", fue amnistiado.

"De muy joven, mi sensibilidad frente a las injusticias me llevó a alzar la voz y a protestar en las calles. En los años 70, como tantos peruanos, enfrenté a la dictadura en un contexto marcado por persecuciones y detenciones políticas propias de regímenes autoritarios. Por esa oposición democrática, fui privado de mi libertad", señaló.

"Meses después fui amnistiado, como ocurrió con numerosos presos políticos de la época. Y quiero decirlo con total claridad: actué y actúo movido por una convicción firme, que no ha cambiado con los años: oponerme a toda dictadura, sin importar su origen ni su signo ideológico. Mi detención fue estrictamente política, no penal. Por eso no generó antecedentes judiciales ni penales", aseguró.

Debido a ello, señaló que no tiene "ningún impedimento legal" para ocupar algún cargo público.

"Esa es también la razón por la que, sin ningún impedimento legal, he podido asumir responsabilidades públicas y académicas de alto nivel, como rector universitario, director del Banco Central de Reserva y catedrático del CAEM, entre otros cargos, manteniendo siempre una trayectoria intachable y plenamente dentro del marco legal vigente", remarcó.

En su publicación, López Chau agregó un oficio expedido por la Gerencia General de Registros Judiciales del Poder Judicial donde se señala que "no se encuentra sentencia condenatoria consentida y ejecutoriada inscrita a la fecha", en su contra.

De muy joven, mi sensibilidad frente a las injusticias me llevó a alzar la voz y a protestar en las calles. En los años 70, como tantos peruanos, enfrenté a la dictadura en un contexto marcado por persecuciones y detenciones políticas propias de regímenes autoritarios. Por esa… pic.twitter.com/jbYfPmTNtP — Alfonso López-Chau (@LopezChauNava) January 11, 2026