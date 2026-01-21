Ataque con explosivos provoca destrozos en dos locales de venta de licor en Trujillo [VIDEO]

Los establecimientos, ubicados en las avenidas Fátima y Larco, sufrieron graves daños tras las detonaciones, que se escucharon a varios kilómetros.

Un nuevo hecho criminal se registró en la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, luego de que dos locales dedicados a la venta de licor fueran atacados con artefactos explosivos.

Los establecimientos, vinculados a una misma marca, están ubicados en las avenidas Fátima y Larco, zonas comerciales de alto tránsito.

Como consecuencia del atentado, las rejas metálicas que protegían ambos locales resultaron prácticamente destruidas, al igual que varias cajas de licor que se encontraban cerca de la puerta principal, donde se almacenaban diversos productos.

Tras las explosiones, personal médico del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) se desplazó hasta el lugar de los hechos para verificar si era necesaria la atención especializada ante posibles heridos.

En paralelo, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), junto a personal de Seguridad Ciudadana, ejecutaron un operativo para acordonar las zonas afectadas.

Cabe señalar que las autoridades vienen realizando el seguimiento de las cámaras de seguridad con el objetivo de determinar las circunstancias en las que se produjeron los ataques e identificar a los responsables.

La detonación se escuchó a varios kilómetros de distancia, generando alarma entre vecinos de distintas urbanizaciones y distritos de la provincia de Trujillo.