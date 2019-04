Semana Santa | Estos son los platos marinos más ricos de Lambayeque

Si en estos días de feriado por Semana Santa haz decidido pasarlos en Lambayeque, no puedes dejar de probar su gastronomía. En Lambayeque, disfrutar de una buena comida no solo es cuestión de sazón, aquí se une también la tradición y la historia, pues cada plato representa una y conocerla nos hace disfrutarla más. A continuación un pequeño recorrido por los platos tradicionales que no debes dejar de comer en la Semana Santa de Lambayeque.