Cinco congresistas habrían ejercido presión para favorecer a constructoras "amigas" y el fiscal Concha habría prometido protección que no se cumplió | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Composición RPP

En el complejo caso de 'Los Temerarios del Crimen' las sorpresas siguen surgiendo, pues cada día se conocen nuevos involucrados que no necesariamente pertenecen a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, pero que presuntamente lograron ser beneficiados de una u otra forma con dinero indebido producto de presuntas coimas por obras o licencias para empresas de transporte y otros oscuros manejos dentro de la comuna que se conocerán oficialmente en los próximos días.

En este caso, la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada de Lambayeque (Fecor), que lidera el fiscal Juan Carrasco Millones, no solo busca sancionar a David Cornejo Chinguel como presunto cabecilla, sino dar con todos sus nexos en la política, el sistema de justicia, la Policía, empresarios y otros.

A la fecha, la tesis de la fiscalía es que desde el 2015, el presunto cabecilla de la organización criminal, David Cornejo Chinguel, habría ubicado a algunos integrantes en puestos estratégicos con el fin de apoderarse del patrimonio de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y recibir beneficios económicos de terceros.

David Cornejo, detenido el pasado 29 de noviembre | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Deisy Cubas

¿De qué se les acusa?

En 'Los Temerarios del Crimen' se dilucida un abanico de presuntos delitos en los que habrían incurrido el alcalde, su hermano, regidores, funcionarios de la comuna, empresarios, transportistas e incluso congresistas de la República y fiscales.

En el requerimiento fiscal se da cuenta de al menos seis presuntos delitos; entre ellos, cohecho pasivo impropio (coima), corrupción de funcionarios, extorsión, colusión y tráfico de influencias.

Un aproximado de lo que sería el organigrama en Los Temerarios del Crimen | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Elaboración RPP

¿Quiénes son los investigados?

A la fecha, están en investigación David Cornejo Chinguel, como presunto líder de la organización, y Noé Cornejo Chinguel como presunto coordinador de cobro de coimas.

En tanto, los funcionarios sindicados como presuntos ejecutores son: Isaías Merino Chavesta, exgerente de Desarrollo Vial y Transportes; Jhon Vásquez Díaz, Homero Vigo Quintana, Jhon Vega Sánchez, César Guzmán Castillo, Washinton Aliaga Marín, Manuel Antonio Odar Farro, Daniel Coronado Tarrillo, Marco Antonio Medina Villena, Eberth Gil Otiniano, José Luis Quiroz Míñope, Nilton Monje Sampén, Samuel Carrasco Calderón, Julio Vives Garnique y Susana Culqui Pacaya.

También los regidores Juan Carlos Pérez Bautista, Alfredo Montenegro Bermeo, Boris Bartra Grosso y Luis Carlos Cabrejos Ucañay.

Como presunta colaboradora interna figura Charito Noemí Aguilar Cueva, trabajadora de transportes. Mientras que como presuntos colaboradores externos: Martín Guevara Rosado, Emiliana Garnique Gonzales, Mario López Correa; en este mismo ítem estarían quienes fueron capturados en un segundo operativo: el alcalde electo de Olmos, Willy Serrato Puse, Mirtha Cristina Gonzales Yep, Miguel Ángel Nureña Sanguinetti, el excandidato de Peruanos por el Kambio a la alcaldía de Chiclayo, Michel Llontop Ruiz; los hermanos del congresista fujimorista Héctor Becerril: Wilfredo y Antonio Becerril Rodríguez y Orlando Niño Vásquez.

Cinco congresistas estarían implicados en coimas y direccionamiento de obras y favores | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Composición

¿Los Temerarios involucran a congresistas?

El fiscal Juan Carrasco, titular de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, señaló que en la investigación se develó que la organización Los Temerarios del Crimen se extiende hasta el Congreso de la República.

El testigo protegido con el código El Moralista, aseguró que durante la gestión del alcalde David Cornejo, este habría recibido presiones por parte de cinco congresistas para que entregue obras a constructoras de su preferencia.

Los sindicados Héctor Becerril Rodríguez de Fuerza Popular, Javier Velásquez Quesquén del Partido Aprista Peruano, Clemente Flores Vílchez de Peruanos por el Kambio, César Vásquez Sánchez de Alianza para el Progreso y Carlos Bruce Montes de Oca de Peruanos por el Kambio y exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Estos han negado tajantemente las imputaciones, pero las investigaciones continuarían.

Así, según el testigo protegido El Moralista, Héctor Becerril (elegido por Lambayeque) habría ayudado a gestionar dos obras en el presupuesto del 2016, con la condición de que estas sean entregadas a constructoras amigas. El seguimiento lo habría hecho su hermano Wilfredo, quien habría recibido la coima de las dos obras para canalizarlas hacia el parlamentario.

En tanto, el parlamentario por Lambayeque Javier Velásquez habría llevado al empresario Miguel Ángel Nureña Sanguinetti, hoy detenido, al despacho del alcalde Conejo para presentárselo e indicarle que “por lo menos debería entregarle un par de obras”. Presión tras lo cual, se le adjudicó la obra de mejoramiento del parque Napo de la urbanización Quiñones, valorizada en 75 mil soles. Pero además, a Velásquez se le sindica de haber mediado para que la Municipalidad otorgue licencia de funcionamiento y Certificado de Defensa Civil a la discoteca Premium del empresario James Uypán Lores.

Por su parte, el congresista por Lambayeque de Peruanos por el Kambio, Clemente Flores Vílchez habría pedido a Cornejo Chinguel ayude a su candidato a la alcaldía de Chiclayo, Michael Llontop con personas de su entorno para candidatos a regidores y con el financiamiento de la campaña con dinero proveniente de obras u otros ingresos.

El congresista elegido por Cajamarca, César Vásquez habría recomendado a un empresario de apellido Campos en el 2016 con la promesa de que este aportaría 40 mil soles a la campaña de Noé Cornejo, quien postulaba precisamente por Alianza para el Progreso al Congreso de la República.

Mientras que el parlamentario Carlos Bruce, cuando era ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento habría pedido a David Cornejo que la Municipalidad ceda a su cartera la ejecución de la obra de cambio de redes de agua potable y desagüe del pueblo joven Santa Rosa y la urbanización San Lorenzo con un presupuesto de siete millones de soles, cambio que se habría concretado justo un día antes de que el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTTAS) intervenga EPSEL, antes controlado por la municipalidad de Chiclayo.

El Fiscal supremo Abel Concha negó haber recibido coima. El Ministerio Público le inició investigación | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: RPP

Fiscal Abel Concha habría cobrado S/ 80 mil ofreciendo protección

Cuando en agosto de este año se filtró a la prensa la investigación de la FECOR contra David Cornejo y compañía, las alarmas se encendieron. Entonces, según la versión del colaborador eficaz El Moralista, el electo alcalde de Olmos, Willy Serrato, le ofreció protección a David Cornejo a través de una fiscal “amigo” de Lima, por lo que le solicitó viáticos para viajar.

A su retorno, le indicó que su contacto era el mismo fiscal coordinador de la Fiscalía Suprema de Crimen Organizado y que cobraba 25 mil dólares (80 mil soles) por el “trabajo”. Es así que Cornejo accede y a la semana siguiente le entregó el 50 % del monto; posteriormente completó el 100 % en dos remesas más.

En octubre, David Cornejo y Willy Serrato habrían viajado a Lima para que el primero conozco a su “protector”. Cuando iban a ingresar a su oficina, Serrato admite que no era el fiscal de Crimen Organizado, sino Abel Concha Calla, quien antes había trabajado en Chiclayo. Durante la reunión el fiscal le habría garantizado protección.

Según el testigo protegido, el mismo fiscal Abel Concha Calla a bordo de una camioneta, junto a Willy Serrato y una tercera persona llegó a Chiclayo, a la universidad Juan Mejía Baca, de propiedad de David Cornejo. Tras reunirse en una de las oficinas y al momento de despedirse el fiscal Abel Concha le habría dicho a Cornejo “Yo soy tu Chapulín Colorado y no te va a pasar absolutamente nada”.

Según la fiscalía, la llegada de Abel Concha a Chiclayo sí está corroborada, mediante el registro de vuelos de Latam Airlines, y la corporación hotelera San Andrés SAC que informó que Concha Calla sí estuvo hospedado en el hotel Winmeier de Chiclayo el 06 y 07 de noviembre, en una habitación reservada por Mirtha Cristina Gonzales Yep, detenida por presuntamente entregar dinero a cambio de la buena pro de la Planta de Transferencia de Residuos Sólidos.





Declaración del testigo protegido El Moralista involucra a fiscal supremo | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Deisy Cubas

La palabra de Cornejo

Tras la audiencia de prisión preventiva en la que se le dictó 36 meses de prisión preventiva, David Cornejo señaló “estoicamente acepto esta decisión judicial. (…) la misma juez ha dicho todo lo que se habla de coimas en obras simplemente no existe”.

Consultado si le pide perdón al pueblo de Chiclayo, dijo que no tiene por qué pedir perdón y aseguró que alcanzará justicia durante el proceso de investigación.

Cabe indicar que, a la audiencia, David Cornejo ingresó rezando el Salmo 23 de la Biblia: El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce; me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre.