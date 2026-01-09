Gobernador regional de Piura tras ejecutar el 100 % de su presupuesto en obras: “La clave está en la planificación”

Neyra explicó que su gestión ya tiene “comprometido” todo el presupuesto del 2026 “hasta diciembre”. | Fuente: RPP

El Gobierno Regional de Piura logró ejecutar el 100 % de su presupuesto anual de inversiones designado por el Ejecutivo para el año 2025. En diálogo con Ampliación de Noticias, el gobernador de la región Luis Neyra explicó que su gestión logró ello con “planificación”.

“Yo siempre explico que la gestión saliente prácticamente deja comprometido al Gobierno entrante por dos años. Primero porque el primer año tienes que trabajar con el presupuesto aprobado por la gestión anterior. Y luego el Ministerio de Economía te da hasta el 12 de febrero, o sea, entras el 2 de enero, que es el primer día hábil, y tienes hasta el 12 de febrero para programar tu segundo año, es imposible. Eso es lo que hemos cambiado, la falta de planificación que había en la región. La clave es la planificación”, sostuvo.

“Comenzamos el año 2023, generamos algunas estrategias, hicimos algunas transferencias, nivelamos o sinceramos nuestro presupuesto y logramos llegar al 89 % de ejecución de inversión el primer año. El segundo año casi logramos el 90 %, pero el objetivo era que el año 2025 lleguemos al 100 %. […] Hemos llegado al 100% en diciembre del año 2025”, agregó.

Asimismo, Neyra explicó que planean seguir con esta tendencia en el 2026, por lo que señaló que ya tienen “comprometido” todo el presupuesto “hasta diciembre”.

“Es el primer año donde hay más proyectos que tienen expediente técnico aprobado que presupuesto. Ahora, esta planificación nos va a permitir mirar hacia otros lados. Mirar a los créditos suplementarios, ir a hacer gestión a los ministerios, pedir al MEF mayores recursos, ver el tema de algunos fideicomisos que tenemos [y] la cooperación técnica”, indicó.

El caso de Poechos

El gobernador regional también se refirió al caso del Reservorio de Poechos. Sobre ello, Neyra indicó que la construcción hidráulica se encuentra “colmatada”; sin embargo, precisó que su gestión está enfocada en salvar “por lo menos lo que ya está instalado”.

En esa línea, Luis Neyra señaló que ya hay una empresa ganadora del proyecto. De acuerdo con sus declaraciones, sería una empresa china encargada de la construcción de la presa de las Tres Gargantas, situada en el curso del río Yangtsé, en el país oriental.

“Esperemos que traigan toda esa expertise acá al Perú y específicamente en Piura, y podamos desarrollar un proyecto”, concluyó.