Campos asegura que imputaciones contra José Jerí superan a las acusaciones que tuvo Dina Boluarte

El abogado constitucionalista Joseph Campos se refirió este miércoles a la situación del presidente José Jerí tras los pedidos de renuncia y las mociones de vacancia presidencial que se alistan por las dos reuniones extraoficiales que sostuvo con el empresario Zhihua Yang.

En el programa Ampliación de Noticias, el letrado dijo que las investigaciones, tanto a nivel fiscal como congresal, determinarán la responsabilidad política del jefe de Estado.

“Hemos tenido en diez años presidente para 40 años. Entonces, uno no puede establecer eso como algo saludable, que el poder esté en el pueblo. No, no, eso es de preocupación [sic]”, declaró.

Para el especialista, una vacancia presidencial solo se debería debatir si es que hay un caso de “flagrancia” o “un delito repugnante”. No obstante, insistió en que este figura solo ha generado “inestabilidad política” en el país.

“Pero, francamente, lo que sí te demuestra la historia es que por las cosas que se han estado vacando, por las cosas que se han estado intentando vacar un presidente. Hasta ahora las imputaciones a Dina Boluarte están, si consideramos lo que ha hecho el presidente Jerí, muy por debajo de lo que estamos viendo”, aseveró.

Natale Amprimo sobre José Jerí: "Lo que corresponde, si se quiere apartarlo del cargo, es la vacancia y no la censura"

Pero, en medio del debate parlamentario sobre las cinco mociones presentadas para destituir al presidente José Jerí —cuatro de censura y una de vacancia—, el abogado constitucionalista Natale Amprimo sostuvo que la única vía constitucional para remover al jefe de Estado es la vacancia presidencial, desestimando la viabilidad de las mociones de censura impulsadas por diversas bancadas.

Amprimo explicó que, si bien Jerí asumió el mando por sucesión constitucional como titular del Parlamento, actualmente ejerce la Presidencia de la República a plenitud y no bajo funciones legislativas.

"El hecho de que el señor Jerí haya asumido la Presidencia como consecuencia de ser presidente del Congreso no quiere decir que los actos cuestionados sean parlamentarios. (...) No es un presidente capitis deminutio, es un presidente en ejercicio. Lo que correspondería, si se quiere apartar a José Jerí del cargo, es una vacancia", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Asimismo, criticó que algunos sectores busquen aplicar la censura como un atajo legal. "No se trata de ver cómo llego al camino que queremos, que es sacarlo, de la manera más rápida y con menos votos. ¿Cómo me meto por la claraboya?", cuestionó.