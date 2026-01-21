Natale Amprimo sobre José Jerí: "Lo que corresponde, si se quiere apartarlo del cargo, es la vacancia y no la censura"

En medio del debate parlamentario sobre las cinco mociones presentadas para destituir al presidente José Jerí —cuatro de censura y una de vacancia—, el abogado constitucionalista Natale Amprimo sostuvo que la única vía constitucional para remover al jefe de Estado es la vacancia presidencial, desestimando la viabilidad de las mociones de censura impulsadas por diversas bancadas.

Amprimo explicó que, si bien Jerí asumió el mando por sucesión constitucional como titular del Parlamento, actualmente ejerce la Presidencia de la República a plenitud y no bajo funciones legislativas.

"El hecho de que el señor Jerí haya asumido la Presidencia como consecuencia de ser presidente del Congreso no quiere decir que los actos cuestionados sean parlamentarios. (...) No es un presidente capitis deminutio, es un presidente en ejercicio. Lo que correspondería, si se quiere apartar a José Jerí del cargo, es una vacancia", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Asimismo, criticó que algunos sectores busquen aplicar la censura como un atajo legal. "No se trata de ver cómo llego al camino que queremos, que es sacarlo, de la manera más rápida y con menos votos. ¿Cómo me meto por la claraboya?", cuestionó.

"Desaprobado con 05"

Más allá del debate procedimental, Amprimo evaluó la conducta política del mandatario tras la reunión con un empresario chino en un chifa de San Borja. El abogado comparó las justificaciones de Jerí con las de sus predecesores en el cargo.

"En el campo político, el señor está desaprobado, pues con 05. ¿Cuál es el cambio en la conducta entre el señor Castillo, la señora Dina Boluarte y el señor Jerí respecto a las explicaciones frente a hechos inaceptables? No hay ningún cambio. Versiones contradictorias, absurdas, pretender engañarnos", aseveró.

La "juventud" no es excusa

El constitucionalista también rechazó que se intente minimizar la gravedad de las reuniones clandestinas bajo el argumento de la juventud o el estilo desenfadado del presidente.

"Es vergonzoso lo que ha ocurrido. (...) Un político joven que podía ser una cara fresca, miren en lo que termina. No se puede, bajo el argumento de la juventud, no entender que el cargo público está sujeto a reglas estrictas de transparencia. No es que la Presidencia se adecúa a él, sino a la inversa", enfatizó.

Finalmente, consideró que existe una "mediocratización" de la clase dirigente y señaló que "hacer un corazón con la mano" o grabar videos para TikTok no constituye hacer política real ni exime del respeto a la ética pública.