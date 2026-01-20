George Forsyth deslinda de José Jerí: "Lo que está pasando en el país es triste y vergonzoso"

George Forsyth es el candidato presidencial de Somos Perú para las Elecciones 2026. | Fuente: Andina

George Forsyth tras arremeter contra José Jerí: “Yo no debdo nada a nadie”

George Forsyth criticó al Congreso por no iniciar alguna acción para sacar a José Jerí del cargo presidencial.

“Por eso no tenemos salud, educación y la mafia está en todos lados porque delincuente no persigue delincuente”, comentó.

En ese sentido, Forsyth aseguró “no tener rabo de paja” siendo uno de sus motivos para poder postular a Palacio de Gobierno en las próximas Elecciones presidenciales.

“Es por eso por lo que es tan importante no tener rabo de paja. Por eso yo no le debo nada a nadie, a ningún partido, a ningún congresista, no le debo favor a nadie. Es por eso por lo que yo sí puedo hacer los cambios que el Perú necesita”, sostuvo.

Por último, respondió a quienes pensaban que “saldría a defender al señor José Jerí porque es de su mismo partido”. “A mí, la militancia y las bases me eligieron para ser candidato presidencial es porque ellos saben que yo no me casi con nadie y que mi lealtad es con el Perú”, concluyó.

El deslinde de Forsyth respecto a la figura de Jerí se da a poco más de dos meses de que se presentará ante el mandatario vestido con uniforme militar durante la ceremonía de reconocimiento del presidente interirno como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP). En aquella ocasión el candidato presidencial de Somos Perú presentó sus saludos ante Jerí y otros militares presentes en el evento.

Fiscalía inició investigación preliminar contra José Jerí por reuniones

El último lunes, fuentes de RPP confirmaron que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, inició una investigación preliminar al presidente José Jerí y el empresario Zhihua Yang por la reunión que tuvieron en un chifa de San Borja y que no fue registrada oficialmente.

Al mandatario se le realizarán diligencias por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias.

Los programas dominicales Punto Final y Cuarto Poder revelaron que el jefe de Estado tuvo encuentros con el ciudadano extranjero fuera de Palacio de Gobierno. Las dos reuniones que se conocen hasta el momento entre ambos personajes se dieron el 26 de diciembre y el 6 de enero.

La revelación del primer encuentro entre José Jerí y Zihua Yang se dio a conocer el pasado domingo. En aquella oportunidad se mostraron imágenes del mandatario entrando al restaurante ubicado en San Borja vestido con una capucha para pasar desapercibido. Palacio de Gobierno justificó esa reunión señalando que se dio porque estaban coordinando las actividades por el Día de la Amistad Perú-China.

El siguiente encuentro que habían tenido ambas personas se reveló anoche. Jerí estuvo al lado de Yang en un local ubicado en la calle Capón y las imágenes de este suceso fueron grabadas por las cámaras de seguridad del establecimiento.

