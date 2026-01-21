Últimas Noticias
Rafael López Aliaga cuestiona a José Jerí y afirma que el Congreso debe poner “a alguien decente” en la presidencia

López Aliaga se pronunció sobre la situación política de José Jerí, tras las reuniones no registradas que sostuvo con empresario chino. | Fuente: Facebook Rafael López Aliaga
por Redacción RPP

El líder de Renovación Popular criticó al presidente de la República, José Jerí, durante un acto en Huaycán, en medio de los cuestionamientos que enfrenta el jefe de Estado por las reuniones no registradas con un empresario chino.

Lima
00:00 · 02:59

El candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se pronunció sobre la situación del mandatario, José Jerí, quien acudió este miércoles a la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por las reuniones no registradas que sostuvo con el empresario chino, Zhihua Yang.

Durante un evento en la localidad de Huaycán, en el distrito limeño de Ate, el exburgomaestre capitalino indicó que el Legislativo debe colocar en la presidencia “a alguien decente”.

"No podemos estar con frivolidades, yo creo que el Congreso tiene que poner a alguien decente, que priorice la seguridad ciudadana. Debemos tener un Gobierno que esté acá, que no se vaya al chifa, que venga a la Ollita Común", señaló el líder de Renovación Popular.

Cabe recordar que dicha bancada anunció, a través de sus redes sociales, que se encuentra recolectando firmas para presentar una moción de censura contra el presidente de la República.

Propone apoyo de Estados Unidos

Por otro lado, Rafael López Aliaga detalló algunas de sus propuestas para enfrentar la creciente inseguridad en el país.

Entre ellas, destacó el fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos para permitir la captura y traslado de los cabecillas de organizaciones criminales que operan en el Perú.

“Dentro de esa estrategia esta tener una excelente relación con Estados Unidos porque los cabecillas del Tren de Aragua están en Perú. Permitimos que venga una fuerza de extracción, igual como lo agarraron a [Nicolás] Maduro, en una lo agarra y se lo lleva a Estados Unidos, acá no los queremos", afirmó.

