¿Censura o vacancia?: exdecano del CAL explica cuál sería el procedimiento parlamentario para que Jerí deje la Presidencia

Las visitas extraoficiales del presidente de la República, José Jerí, al empresario chino Zhihua Yang continúan generando repercusiones políticas. Diversos candidatos presidenciales y bancadas parlamentarias exigen la salida del mandatario del cargo, alegando la gravedad de los hechos y el daño causado a la transparencia desde la función pública.

Hasta el cierre de esta nota, desde el Congreso se estaban impulsando 5 mociones con el objetivo de que Jerí Oré deje la Presidencia: una moción de vacancia impulsada por Segundo Montalvo (Perú Libre) y cuatro mociones de censura impulsadas por Edward Málaga (no agrupado), Edwin Martínez (Acción Popular), Jaime Quito (Bancada Socialista) y Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular).

La disimilitud de ambos procedimientos constitucionales plantea una duda: ¿cuál debería ser el camino parlamentario que vincule a José Jerí a dejar la máxima investidura del Estado? Walter Gutiérrez, exdecano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) y exdefensor del Pueblo, en diálogo con RPP, respondió esta interrogante.

¿Censura o vacancia?

Walter Gutiérrez destacó que José Jerí es "presidente encargado", ya que accedió a la Presidencia "por su estatus o condición de presidente del Congreso", mas no por elección popular, con lo cual la figura apropiada no sería una "vacancia".

"Él es encargado de la Presidencia de la República, de manera que aquellos que hablaron de la vacancia, me parece que están descaminados", sostuvo.

En ese sentido, señaló que "si es que se dieran las condiciones, el camino sería la censura" como integrante de la Mesa Directiva del Legislativo.

Asimismo, cuestionó que algunos sectores políticos exijan su renuncia como jefe de Estado, lo cual tildó de "irresponsable" dado el actual contexto electoral.

"Respecto de la renuncia que se ha pedido, me parece que es una declaración política e irresponsable, porque en este momento, la tarea que tenemos todos […] y más las instituciones del Estado, es preservar el sistema constitucional y el sistema democrático. Y hoy día tenemos una cita, un proceso electoral, tenemos que preservar ese proceso electoral, porque garantiza la alternancia del poder, garantiza que continúe el sistema constitucional y hagamos todo el esfuerzo por consolidarlo", indicó.

"Esto para nada exonera o aminora la enorme responsabilidad que tiene el presidente de la República o quien hoy día cumple funciones de presidente de la República que, desde mi punto de vista, son situaciones particularmente graves", añadió.

Gutiérrez destacó que, considerando las visitas extraoficiales y la respuesta que ha dado el Ejecutivo, estamos ante "una gestión infantil, adolescente, precaria" de lo establecido en la Constitución respecto al "deber reforzado de probidad, de transparencia y de dignificar el cargo" que tiene el presidente de la República.

"Yo diría que el presidente del Consejo de Ministros y los ministros tienen que evaluar ellos mismos su responsabilidad, su papel, y pedirle cuentas al presidente. No es posible que el presidente cambie de versiones, que no dé explicaciones", sostuvo.

"El propio presidente del Consejo de Ministros lo ha dicho: tenemos un presidente que no asume la gravedad del cargo en el sentido del peso, la importancia de la dignidad que tiene ese cargo, y tenemos un Consejo de Ministros que debería asumir su papel, ellos tomar el papel, porque imagínense que saquemos hoy día a todo el Gabinete. Qué gabinete nombraría ese presidente", puntualizó.