Presidente del Congreso informa que este lunes 29 no se evaluará informe que recomienda inhabilitar por 10 años a Mirtha Vásquez

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que la Comisión Permanente no evaluará este lunes 29 de diciembre la denuncia constitucional contra Mirtha Vásquez, candidata al Senado por el partido Ahora Nación.

"Ese asunto de la acusación [contra Mirtha Vásquez] no se va a ver y nunca estuvo planteado que se fuera a ver. Hubo una confusión solamente", declaró Rospigliosi en el Parlamento, quien agregó que la jornada de hoy solo se verá proyectos legislativos pendiente de votación.

La Comisión Permanente del Congreso debe debatir el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentada contra Mirtha Vásquez en su condición de presidenta interina del Congreso.

Ello por la presunta infracción constitucional (el artículo 45 de la Constitución) y la posible comisión del delito de negociación incompatible tipificado en el artículo 399 del Código Penal.

La denuncia constitucional propone su inhabilitación por 10 años en el ejercicio de la función pública.

Comisión Permanente NO evaluará hoy la denuncia constitucional contra Mirtha Vásquez. Se evalúan únicamente proyectos de ley pendientes de votación. pic.twitter.com/eJqO8peX82 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) December 29, 2025

Sin embargo, en la agenda de la Comisión Permanente publicada en el portal del Parlamento figura como punto 1 el debate de la denuncia constitucional contra Vásquez.

Precisan, además, que en la sesión del pasado 17 de diciembre de la Comisión Permanente, Rospigliosi anunció la reprogramación "por única vez" de la presentación de Vásquez, a fin de que se le notifique y pueda ejercer su derecho a la defensa.

No obstante, el 24 de diciembre desde la cuenta en X del Legislativo compartieron que este lunes se iba a debatir la denuncia constitucional contra la expresidenta del Consejo de Ministros.

Pronunciamientos

El partido Ahora Nación emitió un pronunciamiento rechazando el hecho, argumentando una "maniobra cobarde y antidemocrática para eliminar a una adversaria política".

Por otro lado, Transparencia expresó su preocupación sobre la forma en que el Congreso de la República "ha venido instrumentalizando el control político y usando inhabilitaciones como un arma contra rivales políticos, en un contexto electoral". "Ello viola normas democráticas básicas", sostuvieron.

Respuesta de Mirtha Vásquez

Una vez conocido el pronunciamiento de Fernando Rospigliosi, Mirtha Vásquez, se pronunció en redes señalando que el Congreso hizo "un anuncio en sus redes sociales con la agenda oficial" donde se iba a debatir el informe final.

"Hicieron un anuncio en sus redes sociales con la agenda oficial y ahora indican que fue una "confusión. Resulta que nunca estuvo previsto discutir la acusación en mi contra. El Congreso debería actuar con seriedad y respetar el debido proceso. ¡La ciudadanía está vigilante!", escribió Vásquez.

Hicieron un anuncio en sus redes sociales con la agenda oficial y ahora indican que fue una "confusión". Resulta que nunca estuvo previsto discutir la acusación en mi contra 🤷‍♀️. El Congreso debería actuar con seriedad y respetar el debido proceso. ¡La ciudadanía está vigilante! pic.twitter.com/YY5mA6P80C — Mirtha Vásquez (@MirtyVas) December 29, 2025