José Jerí: temas pendientes para lo que resta de su Gobierno

Hace mas de setenta días José Jerí se puso la banda presidencial. Diez semanas en las que ha repetido el discurso de la lucha frontal contra la criminalidad sin resultados que lo respalden pero con una, hasta ahora, solida aprobación. dicho esto ¿qué legado le podría dejar esta gestión al siguiente Gobierno? se lo contamos en el siguiente informe.

El viernes 10 de octubre a la 1 de la mañana, en el Congreso de la República se inauguró una nueva gestión en el Ejecutivo.

“Que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República desde este momento hasta el 26 de julio del 2026”. De esta manera, José Jerí se convirtió en el séptimo presidente del Perú de los últimos siete años.

Ello tras la vacancia de Dina Boluarte y con apenas tres meses como presidente del Congreso, Jerí Oré asumió la Jefatura del Estado por sucesión constitucional. En las elecciones generales de 2021 obtuvo 11 654 votos y quedó fuera del Parlamento, sin embargo, tras la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra, consiguió un escaño como congresista accesitario.

Tras colocarse la banda presidencial, el mandatario fue blanco de cuestionamientos: una denuncia de violación sexual (caso que fue archivado por el Ministerio Público), presuntas coimas cuando presidió la Comisión de Presupuesto y además de las críticas por los comentarios que tiempo atrás hizo en sus redes sociales. No obstante, esos aspectos no mellaron en su popularidad.

Mientras asistía a requisas en penales, inspeccionaba comisarías y hospitales, y concedía entrevistas espontáneas, el mandatario acrecentaba su aceptación entre el público, sobre todo en las redes sociales.

Según Maite Vizcarra, especialista en innovación y tecnología, estas acciones lograron romper el hielo entre el presidente y el ciudadano, una conexión que no existía desde hacía varios años en el país.

“Está capitalizando muy bien el uso de las redes sociales para acercarse a la gente, general empatía y para que le ayude a sostener lo elementos que quiere destacar en este breve tiempo que le toca gobernar. Tú lo puedes ver en actividades oficiales con música de películas o lo ves a él como una estrella subiendo a un avión", señaló.

Popularidad y desafíos

Aunque su aprobación cayó cuatro puntos en noviembre, según la última encuesta de CPI, el 52 % de la población aprueba el desempeño de José Jerí como mandatario.

La popularidad de la que goza el jefe de Estado y los resultados frente a la criminalidad van por caminos separados. En los dos primeros meses de gestión de José Jerí se registraron más de 300 homicidios, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF). Sus declaraciones espontáneas, sus anuncios de trabajo ni los de sus ministros han logrado disminuir la ola de extorsiones y sicariato que atemoriza a la población.

“No daremos tregua al crimen, no retrocederemos ni nos retiremos nunca y no nos temblará la mano jamás para tomar las medidas que sean necesarias”, señaló en una de sus declaraciones ante la prensa.

La lucha contra la criminalidad es uno de los aspectos que los ciudadanos más esperan del Gobierno de Jerí. Esto deberá complementarse con la reforma del sistema penitenciario que él anunció, sin embargo, debido al poco tiempo que resta de su gobierno, siete meses, este tema tendría que ser continuado por la siguiente administración, según el analista político Santiago Bedoya.

Un aspecto relacionado con la inseguridad son las marchas que esta motivó en el gremio del transporte público. Esta medida de protesta fue apoyada por personas agrupadas en la denominada Generación Z, quienes además pedían el cierre del Congreso y otras demandas políticas.

Al respecto, Santiago Bedoya ve poco probable que futuras convocatorias dañen la estabilidad del gobierno, como ocurrió en el pasado con otras gestiones.

“Va a ser muy difícil conseguir una pluralidad que se pueda unir a una sola consigna y pueda manifestarse al punto de convencer al Congreso de la República de que hay que censurar a la Mesa Directiva, lo cual incluirá al presidente, o vacarlo o convencer al mismo presidente de renunciar”

Los mineros artesanales también salieron a las calles a protestar, esta vez para exigir la ampliación de un régimen que les permita seguir operando mientras se concreta la ley que los regula en esa actividad. El Registro Integral de Formalización Minera - REINFO, es otro de los temas, que posiblemente Jerí herede al próximo gobierno, según estima el analista político Enrique Castillo.

“Él ha preferido evitarse los problemas y darle una prórroga de un año más con lo cual le patea el problema al siguiente Gobierno, pero genera un problema en el país porque el siguiente año van a pedir la misma prórroga y se la van a tener que dar”

Cuando asumió la gestión, el 10 de octubre de 2025, José Jerí se refirió a su gobierno como de transición y reconciliación nacional. En enero de 2026 empezará la cuenta regresiva para las elecciones generales.

En opinión de los analistas consultados, José Jerí podría marcar un precedente manteniendo la estabilidad política en el país, con medidas concretas contra la delincuencia y la corrupción, entre otras problemáticas. Además, deberá garantizar elecciones transparentes para elegir a su sucesor, quien tendrá la misión de encauzar al país hacia el crecimiento económico y la tranquilidad pública que todos anhelan.