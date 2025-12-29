Fernán Altuve: “La figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente tiene que ser modificada”

Fernán Altuve-Febres, candidato a la Primera Vicepresidencia de la República y al Senado por el partido Avanza País, se pronunció sobre la inestabilidad política de los últimos años y planteó la necesidad urgente de reformar la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente.

Al respecto, Altuve-Febres argumentó que dicho mecanismo constitucional, vigente desde el siglo XIX, ha perdido su propósito original y hoy representa un riesgo para la gobernabilidad.

Crítica a la "destitución fast-track"

El candidato de Avanza País sostuvo que la vacancia por incapacidad moral no puede continuar aplicándose bajo los criterios actuales, ya que permite remover a un jefe de Estado en plazos sumamente cortos y sin las garantías del debido proceso.

“Creo que la figura de la vacancia por incapacidad moral tiene que ser modificada. No podemos continuar ya con esa figura, que es de 1839, pero nunca había sido desnaturalizada como ya se está desnaturalizando”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Para el aspirante al Senado, es indispensable establecer requisitos claros que impidan el uso arbitrario de esta herramienta.

“Creo que eso tiene que tener algunos requisitos para que no pueda convertirse eso en una destitución fast-track que en 48 horas votan a una persona. Falta el debido proceso. Eso no puede ocurrir”, aseveró.

El rol del nuevo Senado y el Gobierno de transición

Respecto de sus propuestas legislativas, Altuve-Febres indicó que, de llegar al Senado, su prioridad será "reequilibrar el poder" y defender la Constitución frente a lo que calificó como una "constituyente encubierta", en referencia a la modificación de casi 90 artículos de la Carta Magna en el último periodo.

Asimismo, se refirió a la gestión del actual mandatario José Jerí, a quien describió como un "administrador temporal" en el fin de un ciclo político.

“Mientras él respete el resultado, nos lleve a unas elecciones y mantenga un orden económico y de seguridad lo más posible, ¿qué reforma se le puede pedir?”, comentó.

Lista de Avanza País fue declarada "inadmisible"

Finalmente, el candidato aclaró la situación de la lista de Avanza País, que fue declarada inicialmente inadmisible por el Jurado Electoral Especial (JEE). Explicó que se trató de observaciones de forma —como la falta de documentos de renuncia de candidatos previos y una omisión en el llenado de la ficha de José Williams— que ya fueron subsanadas dentro del plazo de ley.

“Suena muy feo ‘inadmisible’, pero es un trámite absolutamente regular (...) No significa un rechazo a la candidatura”, culminó.