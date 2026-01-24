"Los ciudadanos tienen percepciones", dice ministro Luna sobre calificación negativa de la población a reuniones extraoficiales de Jerí

Las reuniones extraoficiales del presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang continúan generando reacciones negativas en la opinión pública. Así lo revela una encuesta de Ipsos para el diario Perú21, publicada este sábado.

Según el estudio, el 78 % de la ciudadanía considera que la actitud del jefe de Estado en dichos encuentros, como acudir encapuchado a un chifa a altas horas de la noche, es "sospechosa" y revela "indicios de corrupción".

Ante ello, Alfredo Luna, ministro de Cultura, en diálogo con RPP, consideró que esos resultados reflejan una "percepción" de los ciudadanos, porque "así se lo han transmitido". Además, remarcó que el mandatario "ha sido muy claro" en las explicaciones que dio en la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso, a la que acudió el último miércoles.

"El presidente ha sido muy claro en la Comisión de Fiscalización del Congreso en explicar las motivaciones, la frecuencia de reuniones y el trasfondo que se aleja de cualquier evidencia de corrupción", indicó.

"Por otro lado, los ciudadanos tienen percepciones de las cosas que ven y que se transmiten. El ciudadano tiene toda la libertad de pensar que acá hay algo que no fue muy claro, porque así se lo han transmitido y así lo ha visto. Esa percepción va a cambiar -como ya lo hemos hecho desde el primer día del gobierno- en tener acciones claras de gestión gubernamental", enfatizó.

Luna Briceño también indicó que Jerí Oré está visitando el Ministerio Público para aclarar el tema, tras lo cual la ciudadanía tendrá "evidencias" de una actitud honesta, con lo cual cambiará su "percepción" negativa.

"El presidente está visitando también la Fiscalía de la Nación para aclarar este tema y, de acuerdo a lo que vamos a obtener como resultado, la ciudadanía tendrá una aproximación ya no a sospechas sino a evidencias, y con las evidencias quedará claro la actuación del presidente", aseveró.

"La ciudadanía, al tener algunas imágenes, en unos comentarios, puede tener una percepción. Contra la percepción uno no puede combatir, la percepción se cambia siguiendo en la línea de lo que hemos hecho, que es trabajar mucho en poco tiempo", apuntó.

Sobre mociones contra Jerí: "Son decisiones autónomas del Congreso"

Por otro lado, el ministro se pronunció sobre las 6 mociones de censura que, hasta el momento, han sido ingresadas a trámite contra el presidente José Jerí. En ese sentido, Luna Briceño dijo que estas "son decisiones autónomas del Congreso".

"Eso también cumple una función y, efectivamente, hay congresistas que consideran necesario hacer un debate, hacer una discusión, y poner en este debate, la continuidad o no de nuestro presidente constitucional de la República. Son decisiones autónomas del Congreso y de congresistas", refirió.

"Efectivamente, lo que a mí me toca es mencionar una posición estratégica como nación. Estamos a dos meses de las elecciones, estamos a menos de siete meses de la transición de un nuevo gobierno, y tenemos que darle a esta ruta la tranquilidad a la población, que se haga una elección limpia y que se haga luego una transición de gobierno", agregó.

Finalmente, el titular de Cultura aseguró que a los ministros les compete "seguir trabajando unidos".

"Tenemos un Gabinete, presidido por Ernesto Álvarez, que está unido, que está integrado y que está trabajando", afirmó.

"La percepción ciudadana sobre temas políticos es la percepción ciudadana. Hay que escucharla, y lo que nos están diciendo es que trabajemos más fuerte en dar resultados en este corto tiempo. Con relación a la percepción de la ciudadanía que opina que puede o debe haber un cambio, está el Congreso que tiene los mecanismos para evaluar. Nosotros estamos comprometidos en el encargo que recibimos en octubre. A nosotros, los 19 ministros, el presidente de la república, se nos entregó un país con una creciente inseguridad, con diversos problemas que hemos atendido en cada sector y todos los técnicos que estamos trabajando acá no tenemos otra consigna que trabajar por el país", puntualizó.